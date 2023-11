RBD hace historia al superar un récord que ostentaba One Direction

Se convirtió en una de las mayores agrupaciones musicales de principios de los años 2000 y el tiempo ha demostrado que RBD no fue solo un etapa. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se encuentran recorriendo tierras estadounidenses de la mano de su tan esperado tour de reencuentro y despedida: Soy Rebelde Tour.

Un encuentro con sus fans que está siendo un absoluto éxito entre el público, colgando el cartel de sold out en prácticamente todos sus conciertos. Pero, lejos de quedar ahí, se ha revelado que los cantantes han superado un récord que hasta hace unos días le pertenecía a una de las bandas británicas más sonadas del siglo: One Direction.

Tal y como han informado en diversos medios de comunicación, RBD ha superado en cifras económicas a One Direction y se posicionan como el grupo con la gira más taquillera de la historia en Estados Unidos. Un hito que han logrado tras recaudar 130.5 millones de dólares en 30 shows.

Cabe recordar que los integrantes de One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik, se posicionaron como los primeros durante casi 10 años. La agrupación alzó su popularidad, aún más si cabe, en el 2014 tras realizar su gira Where We Are Tour. Un hito que lograron conseguir en tan solo 21 shows y con el que se embolsaron cifras millonarias.

El hecho de que RBD haya superado a One Direction ha originado sentimientos encontrados entre el público. Sin embargo, muchos otros han querido alabar el hito conseguido por los mexicanos, quienes han logrado este acontecimiento con una gira completamente en español en un territorio donde este no es el idioma materno.