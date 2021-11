El reencuentro de Kiko Rivera e Isabel Pantoja tras el fallecimiento de Doña Ana propició la reconciliación entre madre e hijo después de más de un año de enfrentamiento mediático y judicial. Una situación que llevó al DJ ha declarar que volvería a la finca que les dejó Paquirri para aclarar con su progenitora todos sus asuntos pendientes. Sin embargo, más de cinco semanas han pasado desde entonces y todavía no ha sucedido dicha vuelta, algo por lo que Raquel Bollo ha hablado al respecto.

Debido a la demora del encuentro, se llegó a especular que tanto Kiko como su familia realizarían dicho viaje en el puente de Todos los Santos, pero no fue así. Por ello, Bollo ha explicado la razón en ‘Viva la vida’ por la que su «sobrino», Kiko Rivera, no se ha reencontrado con Isabel Pantoja.

«Yo creo que no ha ido porque ella no está bien. Me imagino que como tienen pensado llevar a las niñas no lo han visto oportuno», ha empezado explicando la colaboradora. «Hay muchas cosas que limar, que hablar… No se pueden solucionar tantas barbaridades en un día. Isabel Pantoja ahora está en un momento débil y creo que no es el momento para eso», ha comentado la andaluza.

Además, el propio Kiko Rivera ya avanzó que «las cosas de palacio van despacio» y que todo llegaría. «Isabel está mal, yo la vi mal. Se le junta lo que ha vivido que yo como madre no me gustaría vivirlo», ha añadido. Y es que, tal y como se ha descubierto, Raquel Bollo tuvo un papel clave en el reencuentro de Kiko y su madre, ya que fue ella quien tras conocer la noticia del fallecimiento de la madre de la tonadillera animó al DJ a ir a ver a su madre.