Rafa Mora: la dirección de ‘Sálvame’ podría estar planteándose su continuidad en el programa

Rafa Mora se encuentra en una situación crítica. Tras el enorme revuelo que protagonizó junto a Miguel Frigenti en el plató de Sálvame, el propio programa ha tenido que poner cartas en el asunto y plantearse si este debe continuar trabajando para Sálvame.

La trifulca que tuvo Rafa Mora con Miguel Frigenti, de la que también salió salpicada Carmen Alcayde, ha generado todo tipo de comentarios en contra del valenciano por redes sociales, sobre todo en Twitter.

«Su comportamiento es deleznable», «Queremos Rafa Mora fuera de la televisión» o «No entiendo cómo le siguen renovando el contrato», son algunos de los cientos y cientos de comentarios negativos que han ido dirigidos al comportamiento que el valenciano tuvo con su compañero de profesión, Miguel Frigenti.

Rafa Mora a Miguel Frigenti: «Pero que yo estoy cerca del tema, como cuando tú hablas de los dragqueens o de Torremolinos y de todo eso»

¿Crees que deberían sancionar o despedir a Rafa Mora por este comentario?

RT- NO

MG- SI#yoveosálvame pic.twitter.com/OczWMxHWv1 — Rafael García López 🇺🇦🇪🇺🗽 (@RafaelGarciaLAF) August 18, 2022

La actitud de los usuarios en contra del colaborador se debe, en gran parte, a los comentarios homófobos que este soltó por su boca, dirigiéndose a Miguel Frigenti, colaborador con el que ya ha tenido varios conflictos.

Esta batalla campal en pleno plató de Sálvame hizo que Rafa Mora perdiese los papeles e incluso mandase “a la mierda” a su compañera Carmen Alcayde. Los tertulianos, que se han unido para decidir qué hacer con el futuro del joven en Sálvame, han coincidido en que el ex tronista de Mujeres Y Hombres Y Viceversa suele implicarse bastante en su trabajo.

El valenciano, que ha estado escuchando todo lo que los tertulianos han opinado sobre él, ha acabado abandonando la sala VIP del programa, debido al agobio que esta situación le produce.

Adela González y Terelu Campos no han dudado en ir a buscarle para intentar calmarle. Sin embargo, tras haberle encontrado, Rafa Mora ha confesado que “mis directores me la han jugado y me han grabado, ya no me fío de nadie».

💣¡ENCUESTA BOMBA!💣 ¿Crees que la presencia de Rafa Mora es perjudicial para Sálvame?#yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 23, 2022

Ante la duda por parte del elenco de Sálvame de si el ex tronista debe seguir con su papel de colaborador en el programa o no, la propia dirección del programa de Telecinco ha lanzado un cuestionario al público de este para conocer la opinión pública.

Aunque aún no se sabe la decisión que tomará el programa, se sabe ya con certeza que los espectadores de Sálvame creen, en mayor parte, que la actitud del joven es perjudicial para el programa.

Es por ende que, si Rafa Mora, finalmente, se queda en Sálvame, tendrá que tratar de cambiar su actitud y dirigirla a la benevolencia para contentar a más de una persona.