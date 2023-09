R.E.M: el hit mundial que los integrantes de la banda pensaron que sería un fracaso

El 19 de febrero de 1991, R.E.M publicaba el primer single de su séptimo álbum de estudio, Out Of Time, sin saber que se convertiría en uno de los mayores éxitos de su carrera. Bajo el título de Losing My Religion, se trataba de una canción con la que los integrantes de la banda presentaban al mundo su próximo proyecto discográfico, no demasiado confiados en que fuera a funcionar.

De hecho, los integrantes de R.E.M pensaban que esta canción sería un fracaso. Tal y como han revelado ellos mismos, en un principio dudaron del éxito de Losing My Religion, y tampoco les convencía como primer single de su nuevo disco.

Sin embargo, debido a la insistencia de Michael Stipe, el vocalista de la banda, tanto el sello discográfico como sus compañeros del grupo tuvieron que un paso atrás y confiar en la intuición de Michael, dejando que esa canción fuera la primera en vez la luz.

A pesar del pensamiento casi unánime de que no iba a funcionar, contra todo pronóstico Losing My Religion se convirtió en un hit casi instantáneo, posicionándose además como la canción más exitosa de la historia de R.E.M en Estados Unidos.

Más de tres décadas después, en una entrevista con Vulture, el bajista de la banda, Mike Mills, ha admitido que todos los miembros del grupo se sorprendieron de que la canción funcionase también. «Se suponía que era un tema de calentamiento para que la radio llegara a Shiny Happy People o al que fuera el siguiente single», recuerda.

«Nadie esperaba que una canción de cinco minutos sin estribillo y con una mandolina como instrumento principal sonara en la radio, y mucho menos que se convirtiera en un número uno mundial. Fue una locura. Cualquiera que diga que lo vio venir te está mintiendo».

Y añade: «Recuerdo el momento más extraño. Una vez estábamos en Paraguay, bien adentrados en la selva. Íbamos a ayudar a firmar más de 500.000 acres a los indígenas Ashe del norte de Paraguay. Todavía teníamos cobertura de la emisora de radio local y sonó Losing My Religion. Fue bastante sorprendente. Ahí supimos que teníamos un éxito mundial», explicó.

