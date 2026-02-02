¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados del 2 al 4 de febrero de 2026

Rosa Rodríguez y Manu Pascual apuran sus últimas horas en Pasapalabra, ya que esta semana se entregará el enorme bote que se acumula desde hace casi dos años en el programa. Tal y como ha confirmado Antena 3, en los próximos días se conocerá al ganador del mayor Rosco de la historia, que pasa de los 2,6 millones de euros, cantidad nunca repartida en el programa hasta la fecha. Este bote se colocará como el segundo más alto de la historia repartido en televisión, ya que el primero fueron los más de seis millones de euros que se repartieron en ¡Boom! Para eso, los concursantes contarán desde el lunes dos de febrero y hasta el miércoles cuatro con nuevos ayudantes famosos que estarán en sus equipos. Te contamos quiénes son.

Javier Veiga

El actor y director vuelve a Pasapalabra después de haber comenzado en 2022 su carrera como director de cine y series, siempre acompañado en esta aventura por su pareja, la actriz Marta Hazas. El actor saltó a la fama por su papel como primer presentador de El club de la comedia, pero lejos queda aquella etapa de éxito.

En 2025 estrenó la película Tierra de lobos, en la que participa Dani Rovira como protagonista. Además, en este 2026 está de gira por toda España con la obra de teatro Matrimonio sin filtros, que protagoniza junto a Marta Hazas, su pareja también en la vida real.

Candela González debuta en ‘Pasapalabra’

La malagueña es una de las actrices con mayor proyección en nuestro país. En el año 2023 interpretó a Vio en Mi soledad tiene alas, junto a Óscar Casas, con el que se habló de una posible relación sentimental, aunque ahora el hermano de Mario Casas pregona su amor junto a otra malagueña como Ana Mena. Muchos otros espectadores la recordarán con la serie de Netflix El refugio atómico, que, pese a sus buenas críticas, no tendrá segunda temporada.

En 2026 estrena La fiera, película en la que comparte cartel con Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau.

Elena Furiase

Nieta de Lola Flores e hija de Lolita Flores, proviene de la saga artística más importante de España. Tras comenzar una carrera como actriz, que la llevó a participar en series como El internado y Mía es la venganza, en 2023 se estrenó como escritora gracias a la novela El mundo secreto de Árbal.

Actualmente, está en uno de sus mejores momentos, ya que vuelve a las series gracias a Los Protegidos (disponible en atresplayer) y como presentadora de El Camping, programa inclusivo con las personas con síndrome de Down, que se ha emitido en Telemadrid con grandes datos y mejor crítica.

Marwan

