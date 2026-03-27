¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 24 al 26 de marzo de 2026

Pasapalabra continúa con los cambios entre sus concursantes, teniendo a Javier Alonso y a Neli como rivales en el programa. En los últimos días ha habido baile tras la eliminación de Alejandro, teniendo los espectadores que acostumbrarse a caras nuevas cada pocos días. Mientras el bote ya está cerca de los 300.000 euros, el programa sigue buscando a los sucesores de Rosa y Manu. Para que eso pueda ocurrir, llegan cuatro nuevos invitados famosos que estarán durante los primeros días de la Semana Santa en el plató, aunque hay que recordar que Roberto Leal y los suyos son de los que menos descansan en estas fechas.

Patricia Pérez salta de Telecinco a Antena 3

La presentadora fue una estrella en los años 90 y 2000 gracias a programas como El gran juego de la oca, Vuélveme loca y Mamma Mia, programa del corazón que presentó junto a Víctor Sandoval en Telemadrid. Cuando parecía que lo tenía todo, decidió cambiar por completo su vida tras sufrir una fuerte reacción alérgica por culpa de una galleta que casi acaba con su vida. Desde ese momento comenzó a estudiar nutrición, convirtiéndose en la persona de confianza de famosos como Alaska y Mario Vaquerizo.

En los últimos años ha estado ligada a Telecinco, siendo colaboradora de Tardear y de ¡De Viernes!, por lo que su visita a Pasapalabra supone su regreso a Antena 3 tras muchos años. Actualmente, vive centrada en su programa de entrevistas en YouTube, además de en apoyar a Luis, su marido, que perdió la visión por culpa de un problema de salud.

Andrés Suárez repite en ‘Pasapalabra’

El cantautor es uno de los grandes artistas que quedan en este género en nuestro país, siendo un abanderado del pop más clásico en una época en la que domina la música latina en todas las listas de éxitos. A finales de 2025 publicó Lúa, su último disco, con el que actualmente se encuentra de gira por toda España.

Flipy vuelve a ‘Pasapalabra’ tras ser estrella de ‘El Hormiguero’

Se trata de una esperada vuelta a Antena 3 después de que abandonase El Hormiguero. El que fuera el científico loco de Pablo Motos abandonó las cámaras, pero se convirtió en uno de los productores de televisión más innovadores de nuestro país.

Laura Sánchez

La modelo y actriz es una de las caras más habituales como invitada de Pasapalabra desde hace varias temporadas. Además, los espectadores la pudieron ver como colaboradora de TardeAR, aunque en la actualidad está centrada en la dirección de su propia agencia de eventos y en su marca de ropa de baño de la que es imagen.