Así es Laura Sánchez: su edad, su pareja, de dónde es y cuántos hijos tiene

Si hablamos de Laura Sánchez, inevitablemente se nos vienen a la mente diversos conceptos como son la versatilidad, la disciplina y la enorme capacidad de adaptación que tiene. Esto le ha brindado la posibilidad de tener una trayectoria sólida no solamente en las pasarelas, sino también en la pequeña pantalla. Y es que la andaluza no solamente ha brillado con luz propia como modelo, sino también como actriz y empresaria. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera profesional de Laura Sánchez, sin dejar de lado detalles de su vida personal como son su edad, de dónde es, su pareja actual y si tiene hijos.

La trayectoria profesional de Laura Sánchez

Nacida en mayo de 1981 en Alemania, aunque dos meses después se trasladó a Huelva junto a su familia. Los inicios de Laura como modelo fueron a finales de los noventa. Debido a su belleza y a su desparpajo, no tardó en convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la moda en nuestro país. Eso sí, su salto definitivo llegó tras formar parte de importantísimas pasarelas, tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en una de las figuras habituales de la antiguamente llamada Pasarela Cibeles (ahora conocida como Madrid Fashion Week).

Durante sus primeros años en esta industria, Laura Sánchez trabajó con un sinfín de diseñadores de renombre e, incluso, fue protagonista de diversas campañas publicitarias para grandes marcas. Gracias a esto, se abrió camino fuera de nuestras fronteras. De hecho, debido a esa versatilidad y elegancia que siempre le han caracterizado, llegó a desfilar en ciudades como París o Milán.

Lo sorprendente de su carrera es que la andaluza no se limitó al mundo de la moda, puesto que en los 2000 decidió explorar nuevas facetas profesionales, sobre todo en cine y televisión. De hecho, uno de sus trabajos más destacados fue su participación en la exitosa serie Los hombres de Paco. Paralelamente, a lo largo de los años, no solamente ha trabajado como presentadora, sino que también ha participado en diversos programas, como es la quinta edición de MasterChef Celebrity y Maestros de la costura Celebrity.

No podemos dejar de mencionar uno de sus proyectos personales más exitosos, como es la pasarela We Love Flamenco. Se trata de un evento dedicado a la moda flamenca que se celebra en Sevilla. Con el paso del tiempo, y como no podía ser de otra manera, se ha consolidado como una cita verdaderamente imprescindible dentro de este sector.

Su vida personal

Aunque ha tenido una trayectoria profesional brillante, siempre ha tratado de mantener el terreno personal en un segundo plano. Aun así, precisamente por su reconocimiento a nivel nacional y profesional, su vida siempre ha generado mucho interés. De hecho, se sabe que mantuvo una relación sentimental con el futbolista Aitor Ocio, con quien tuvo a su única hija, Naia.

En numerosas ocasiones, la modelo ha explicado la importancia que ha tenido la maternidad en su vida y cómo esta experiencia ha marcado un sinfín de sus decisiones, tanto personales como profesionales. En la actualidad, y desde hace casi dos años, mantiene una relación sentimental con el torero Manuel Escribano.