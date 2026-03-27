Todo sobre Flipy: su edad, su pareja, de dónde es, su nombre real y por qué se fue de ‘El Hormiguero’

A lo largo de la historia de El Hormiguero, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a todo tipo de rostros. El popular formato televisivo, presentado por Pablo Motos, se ha convertido en uno de los esenciales de la parrilla televisiva española, puesto que ya sería raro encender la televisión en horario prime time y no ver a Trancas y a Barrancas, las icónicas hormigas. El programa comenzó su andadura en el 2006, en Cuatro. Tras años gloriosos, dieron el salto en 2011 a Antena 3. Muchas experiencias donde los seguidores más fieles han podido ver a numerosos colaboradores, entre ellos, Flipy.

Puede que muchos no lo recuerden, pero Flipy era el científico de El Hormiguero. Una labor que ejerció durante cinco años y con la que nunca dejó indiferente a nadie. Se encargaba de realizar experimentos científicos caseros y curiosos en directo. Todo ello siempre aplicando un toque de humor. Un trabajo muy parecido al que ejecuta actualmente Marrón. Pero, ¿qué ha sido de este colaborador y qué se sabe de él? Realizamos un breve repaso al respecto.

Su carrera profesional

Enrique Domingo Pérez Vergara, conocido televisivamente como Flipy, es un productor español que ha trabajado en cine y televisión. Nació en 1972, en Madrid, y desde muy joven tuvo claro que quería dedicarse al mundo del entretenimiento. Y es que, además, también se aventuró en el mundo del humor como cómico.

A nivel televisivo, ha formado parte de numerosos proyectos. De hecho, en su currículum figuran títulos como Rufus y Navarro, Sabor a ti, Paco y Veva, La azotea de Wyoming, La gran evasión, Se hace saber, El pueblo más divertido, entre otros. Por otro lado, ha sido productor ejecutivo de muchos formatos de éxito, entre ellos, La hora de José Mota, Chiringuito de Pepe, Plaza de España, Espinete no existe, etc. Una carrera absolutamente impresionante que no ha parado de crecer con el paso de los años.

Su lado más personal

En redes sociales, Flipy intenta mantener un perfil cercano con su público. En plataformas como Instagram, el productor cuenta con más de 2000 seguidores. Un medio donde comparte contenido relacionado con sus proyectos profesionales o momentos que marcan sus días.

En lo personal, muchos medios de comunicación citan que vive en México, donde sigue ejerciendo su profesión. Un cambio de aires que le ha sentado muy bien, pues ha trabajado en proyectos como Noobes o Las Bravas F.C. Asimismo, se desconoce si el madrileño tiene pareja o no. Pues, siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada.

¿Por qué se fue de ‘El Hormiguero’?

Durante un tiempo, muchos rumores señalaron que la salida de Flipy de El Hormiguero se había debido a un fuerte desencuentro con Pablo Motos. A pesar de todo el propio productor ha desmentido esta versión. Al parecer, apostó por irse debido a que el formato era muy exigente, al tener una emisión diaria. En su caso, tenía que crear o descubrir experimentos científicos y prepararlos. Tenía muy poco tiempo para pensar en ellos, por lo que esta situación le pasó factura.