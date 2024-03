No es ningún secreto que, en las últimas horas, el nombre «Trini» se ha hecho viral en todas las redes sociales. Y siendo honestos, no es para menos. Si has entrado en plataformas como Twitter, Instagram o incluso Tik Tok, has visto a varios creadores de contenido hablando de esta misteriosa youtuber.

Es evidente que muchos influencers se han pronunciado en sus perfiles oficiales sobre diversas polémicas. Por lo tanto, el asunto que tenía estrecha vinculación con Trini no podía ser menos. Muchos han querido hablar al respecto, pero sin dejar muy claro de quién se trata o quién se esconde tras este nombre que se ha hecho viral en tan poco tiempo.

Pero, ¿cuál es el verdadero origen de esta youtuber? Para comenzar, debes saber algo muy concreto: Trini, en realidad, no existe. A pesar de que se ha convertido en protagonista del «fyp» de Tik Tok, se trata de un personaje que ha sido creado por Marcos de Vicente, conocido como Kappah en redes sociales.

Si hay algo que caracteriza a este estudiante de cine es que, durante muchos años, ha revolucionado las redes sociales con su contenido. Hasta tal punto que, a lo largo de este tiempo, ha llegado a acumular más de 2 millones de seguidores en Tik Tok. ¡Una auténtica locura! De esta forma, recientemente, a Kappah se le ocurrió algo realmente alocado.

«Vamos a inventarnos algo, me seguís dos millones de personas», comenzó diciendo en el vídeo publicado en la mencionada red social. «¿Y si nos inventamos algo y lo esparcimos por Internet? ¿Un rumor? Algo inofensivo, que no haga daño a nadie». Esta fue la base de lo que, más tarde, conoceríamos como Trini.

«Hay que empezar a hacer vídeos y a dejar comentarios diciendo ‘Bua, lo que ha pasado con Trini…», explicó Kappah a sus más de dos millones de seguidores. Así pues, pedía a todos ellos que crearan contenido hablando sobre esta desconocida youtuber para lograr que se hable de ella en todo el mundo.

Muchos son los rostros conocidos de las redes sociales que no han dudado en sumarse a esta curiosa y peculiar invención. Un claro ejemplo lo encontramos en reconocidas influencers como son Natalia Osona o Belén Pérez. ¡Pero no han sido las únicas que se han sumado a esta propuesta del madrileño!

Así pues, es importante señalar que en menos de 24 horas, tanto Kappah como sus seguidores, así como diversos compañeros de profesión, han logrado que se hable de un personaje ficticio, hasta tal punto de hacerse viral en cuestión de horas. Es más, hay muchos que todavía siguen preguntándose quién es. ¡Ya tenéis la respuesta!