El churrero de Tik Tok acude a ‘First Dates’ y su cita alucina: «Iba a decir una cosa, pero mejor me callo»

El restaurante de First Dates abre sus puertas para ayudar a encontrar el amor a solteros de toda España. El programa ha sido objeto de grandes anécdotas que se hacen virales como ha sido el caso de esta cita. Uno de los personajes más virales del momento de Tik Tok ha acudido al programa a buscar el amor y donde tuvo un detalle único con su cita de la noche.

Se trata de Cristian, el churrero de Tik Tok, quien ha hablado de su profesión en su presentación: «Me monto muchas veces una mesa en la calle para hacer churros a mis seguidores, donde no cobro absolutamente nada y todo el que quiera está invitado». Se encontró con Amanda, que es la cita que el equipo del programa le adjudicó al churrero.

Ya puedes ver el programa completo de #FirstDates11E https://t.co/JkidJwke85 — First Dates (@firstdates_tv) January 11, 2024

Como detalle para su cita, el joven le trajo un ramo de porras, que le sirvió de carta de presentación: «Este regalito es para ti. Yo soy el churrero de TikTok». Aunque él pensó que le había gustado el detalle, Amanda le decía al equipo de programa: «Iba a decir una cosa, pero mejor me callo». Aunque prefirió no comentar mucho añadió: «No sé cómo decirlo sin que suene muy basto. Muy ‘notas’ meter ahí las porras en las flores».

No solo eso, la cita de Amanda le hizo pasar vergüenza cuando le quiso demostrar sus dotes para la música. Cuando el churrero terminó de cantar, la joven le confesaba al equipo que le había dado vergüenza ajena: «Dios mío, tierra, trágame (…) Se me caía el mundo porque me ha dado mucha vergüenza tantas miradas. No me esperaba que me fuera a cantar».

El churrero de TikTok sorprende a su cita en #FirstDates11E con un ramo de porras y una rosa: “Iba a decir una cosa, pero mejor me callo” https://t.co/NlMlkeouUy — First Dates (@firstdates_tv) January 11, 2024

La pareja decidió abandonar el restaurante de First Dates tomando caminos separados tras una cita que fue todo un mal trago para la soltera, aunque le dijo que no le importaría tomar algo con él algún día como amigos.