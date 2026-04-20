Quién es Mireia Alzuria, presentadora del Telediario: su edad, su pareja, de dónde es y su biografía

Indiscutiblemente, el Telediario de La 1 de Televisión Española se ha convertido en uno de los más importantes y vistos de nuestro país. A lo largo de su historia, han sido muchos los periodistas que se han puesto al frente del formato con el objetivo de informar a la audiencia de la actualidad del día. Una labor que, a partir de este 20 de abril, comenzará ejecutando Mireia Alzuria. Y es que, según se ha anunciado, la comunicadora se une a la edición matinal del informativo y lo hace como compañera de Álex Barreiro. Pero, ¿cuál es el lado más personal y profesional de la presentadora? ¡Te lo contamos!

Su carrera profesional

En lo personal, son pocos los detalles que se conocen de Mireia Alzuria. Pero, se sabe que es originaria de Barcelona. Siempre sintió una fuerte atracción por el mundo de la comunicación, motivo que la impulsó a formarse académicamente en ello. Así pues, sus primeros pasos los dio en el Diari de Rubí, donde fue redactora durante un año y medio. Tras ello, en el 2016, fue redactora en TOT Rubí.

La profesionalidad de Mireia Alzuria no estaba dejando indiferente a nadie en el medio. Por ello, en el 2019, fue elegida para ser reportera en Informativos Telecinco. Una breve experiencia, pues luego fue fichada como periodista para el grupo RTVE. Durante estos años, desde 2017 y en varios intervalos, ha sido reportera de la cadena. Además, fue presentadora de L’Informatiu Cap de Setmana en TVE Catalunya.

Su lado más personal

En redes sociales, Mireia Alzuria intenta mantener un perfil cercano con sus seguidores. En plataformas como Instagram, la comunicadora acumula más de 5000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su trabajo y momentos que marcan sus días.

De esta manera, refleja que es una mujer muy activa a la que le gusta viajar para conocer diferentes lugares y bailar. Y es que, la periodista ha compartido varios vídeos de ella dándolo todo en la pista de baile. En lo sentimental, Mireia Alzuria se muestra como una persona muy reservada con su vida privada. Por ello, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no.

¿Cuándo se puede ver a Mireia Alzuria en el Telediario?

Como bien sabe la audiencia, Mireia Alzuria es la encargada de sustituir a Lorena Baeza. El motivo de la silenciosa salida de la presentadora se desconoce, pero Álex Barreiro ha estado al frente del formato durante un par de semanas. Asimismo, la emisión de los informativos tiene lugar de lunes a viernes a partir de las 6 h (una hora antes en las islas Canarias).