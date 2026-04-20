‘La cárcel de los gemelos’: ¿quién ha ganado la edición y cuánto dinero se ha llevado?

La cárcel de los gemelos no podía haber terminado de otra manera que no fuese con polémica en su final. Aunque no estaba previsto que fuese este domingo, los gemelos Carlos y Daniel Ramos (más conocidos como ZonaGemelos) han tenido que adelantar el final por culpa de una filtración en redes sociales. El problema es que se desveló el lugar en el que se encontraba el plató en el que se situaba la falsa cárcel, que podría estar situado en una nave industrial en un polígono de la localidad madrileña de Alcorcón. Aunque se intentó mantener el secreto, varias personas fueron al exterior y llegaron a gritar e incluso a tirar petardos en el interior, pudiendo haber herido al equipo técnico y a los concursantes, por lo que su seguridad peligraba si seguían allí. Desde ese incidente, los streamers se movieron rápido para evitar males mayores, adelantando el final de la segunda parte del reality. La pregunta que muchos se hacen ahora mismo: ¿quién ganó la final de La cárcel de los gemelos y cuánto dinero se ha llevado?

Los concursantes que llegaban con opciones de ganar el premio eran José Labrador, Dakota Tárraga, Héctor Morritos, La Falete, Maxi Miller, Tiparraco, Daniela Cano, Sweet Flow, La Piry, La Palace, Bea La Legionaria, Coty Romero, Furia Scaglione, Laila y Nissy. Otros, como Adrián Rodríguez, Saray Carrillo, Apolonia Lapiedra y Frank Cuesta, no han estado en esta segunda parte, pero ha extrañado mucho no verles entre los posibles ganadores. La audiencia no ha sido la única en extrañarse, puesto que hasta el experto en animales ha puesto el grito en el cielo al darse cuenta de que no podía ganar el premio, aunque ya se marchó hace semanas de vuelta a Tailandia tras finalizar la primera parte del reality.

Como es habitual en Cuesta, no se ha podido guardar su enfado y lo ha dicho en redes sociales. «Sabéis que digo las cosas claras. Apolonia y yo pasamos 21 días en el reality, hay gente que ha pasado 5 días», se comenzaba a quejar.

«Hoy he ido a votar por Falete y nuestros nombres no aparecen en las votaciones. No vamos a ganar, obviamente, pero me parece una falta de respeto MUY GRANDE», así se ha quejado por la actitud de la organización. En esto hay que reconocer que Frank tiene toda la razón, porque hay personas que entraron en la cárcel el domingo 19 de abril, habiendo estado apenas cinco o seis días concursando. Estamos hablando de las estrellas argentinas de realities Coty Romero y Furia Scaglione, además de las ya conocidas gracias a Telecinco Laila y Nissy.

¿Quién ha ganado la primera edición de ‘La cárcel de los gemelos’?

Las votaciones, que han mantenido un extraño formato en el que se podía votar tanto en una web como en un grupo de Telegram creado por los gemelos (que ya tuvieron polémica por sortear un coche de lujo entre los que pagasen por los votos), han dejado a Maxi Miller y La Falete como los dos concursantes.

En una gala precipitada, Kiko Hernández ha vuelto a ejercer de presentador, anunciando que La Falete ha sido la ganadora de La cárcel de los gemelos. Conocida de sobra por los seguidores de los gemelos, es la gran estrella de este universo tan especial que han montado junto a Triana Marrash. Ante las bajas de famosos como Ylenia Padilla y Aída Nízar, y que no han contado con Frank Cuesta, ella era la gran favorita.

¿Cuál es el premio de ‘La cárcel de los gemelos’?

La Falete se ha llevado el maletín con 250.000 euros, aunque esa cantidad no es la que se podrá gastar al completo, porque tendrá que hablar con Hacienda antes de poder invertir ese dinero en lo que quiera. Igual que otros programas como Gran Hermano, Supervivientes o Pasapalabra, ese bote tiene que tributar, por lo que bajará bastante.

Aunque los gemelos no han explicado cómo le entregarán el dinero, la ganadora tiene que saber que primero deberá pagar el 19 % del premio en concepto de IRPF, por lo que deberá entregar 47.500 euros al Estado. Pero ese no es el único impuesto que deberá pagar, puesto que en la declaración de la Renta de 2026 (la que se realizará en la primavera de 2027), deberá declarar ese incremento patrimonial.

Ese es el llamado tramo autonómico del IRPF, que cambia según la comunidad autónoma en la que se resida. Al ser un incremento de más de 60.000 euros, deberá abonar un 45 % del premio y de lo que haya ganado este año con sus otras fuentes de ingresos (otros trabajos, posibles pensiones o lo que gane en redes sociales.

¿En qué podría gastar Falete el premio?

Tras unas rápidas cuentas, aunque será la propia concursante y su gestor el que tengan que hacerlas mejor, a la ganadora le quedarán poco más de 100.000 euros limpios del premio. Con ese dinero podría tratar de comprar una casa o utilizarlo para el pago si es que tiene una hipoteca. Esas serían dos de las medidas en las que todos pensamos. Aunque no solucionan la vida, sí que dan mucha tranquilidad.

Si quisiera invertir, en su caso podría intentar buscar algunas casas en su ciudad, Sevilla, aunque las oportunidades con los precios que se manejan en estos momentos son bastante pocas al dar una vuelta por portales como Idealista. En cambio, una forma muy interesante de invertir ese dinero podría ser comprar plazas de garaje. En la capital hispalense es posible encontrarlas entre 9.000 y 15.000 euros, por lo que podría comprar varias y alquilarlas, teniendo así una inversión de riesgo bastante bajo.