¿Qué pasó el 20 de abril del 90? La curiosa historia que esconde la mítica canción de Celtas Cortos

Celtas Cortos se ha convertido, indiscutiblemente, en una de las agrupaciones españolas más queridas de nuestro país. La banda comenzó a labrar sus pasos en el medio en 1986, pero no fue hasta 1991 que experimentaron lo que se siente al alcanzar el éxito global. Y es que fue por aquel entonces que el mundo tuvo la oportunidad de escuchar, por primera vez, el tema 20 de abril. La canción apareció en el álbum Cuéntame un cuento, proyecto con el que vendieron más de 300.000 discos, pero fue este sencillo el que hizo historia. Eso sí, el motivo de este fenómeno musical, según el propio autor, puede haberse debido en gran parte a que el público se sintió identificado con la letra.

Tal y como sabe el público, 20 de abril es una canción que evoca sentimientos como la nostalgia y el paso del tiempo. El cantante entona sus versos como si fuera una carta dirigida a una chica de su pasado que lo marcó significativamente. Sin embargo, como todo en la vida, el tiempo pasa y tomamos diversos caminos que nos pueden alejar de esas personas que conocimos en la juventud, pero los recuerdos y los buenos momentos vividos con esas personas nunca se olvidan.

Así nació ’20 de abril’, el popular tema de Celtas Cortos

Aunque muchas personas puedan pensar que 20 de abril fue escrita en 1990, por lo que se puede ver en el videoclip, la realidad es que fue una canción compuesta mucho después. El artista reveló en su momento, durante una entrevista, que la canción no está basada en una historia real. De hecho, la inspiración de su composición tuvo lugar mientras era asistente social en El Tiemblo, Ávila. Eso sí, respecto a las emociones vividas, parece ser que el compositor la escribió durante una noche triste y melancólica.

La chica de la canción no tiene identidad, pues no existe. Pero, según se ha podido saber, lo que sí existe es la Cabaña del Turmo, un refugio de montaña ubicado en la localidad de Benasque (Huesca). Al parecer, el cantante pasó ahí unos días con unos amigos. Momentos que le sirvieron también de inspiración para esta canción.

Celtas Cortos celebra el 30 aniversario de 20 de abril

En la época del COVID-19, Celtas Cortos quiso celebrar el 30 aniversario de 20 de abril. Tres décadas del estreno de este sencillo no se celebran todos los días. Por ello, y dadas las circunstancias en las que se encontraba el mundo, la agrupación lanzó varias versiones con fines solidarios.

Celtas Cortos & Amigos: 20 de abril versión 2020 Covid-19 para Médicos Sin Fronteras fue una versión que no dejó indiferente a nadie. De esta manera, se pudo ver cómo la canción fue interpretada por artistas de la talla de Despistaos, Wyoming, Carlos Tarque, Rozalén, entre otros. Una iniciativa muy aplaudida con la que quisieron homenajear, también, a los fans por el apoyo recibido durante tanto tiempo.