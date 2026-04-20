Esta semana, en los nuevos capítulos de la exitosa serie diaria La Promesa que podemos ver en La 1 de Televisión Española, los seguidores de esta historia van a poder ser testigos de cómo la confesión de Pía sobre la muerte del barón de Linaja desata la ira de Curro, mientras que Manuel se abre a Julieta y le confiesa su historia de amor con Jana. Adriano moviliza a todos para reformar el refugio, mientras que Curro empieza a plantearse la posibilidad de abandonar el palacio, por lo que se lo comunica a Martina. Ricardo se siente incapaz de cargar con la culpa, hasta tal punto que empieza a plantearse la opción de confesar todo a la Guardia Civil. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el lunes 20 de abril (capítulo 817) hasta el viernes 24 de abril (capítulo 821).

Lunes 20 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 817)

La confesión de Pía sobre su responsabilidad en la muerte del barón de Linaja ha provocado mucha ira y dolor en Curro, puesto que se siente profundamente traicionado. Ciro trata de imponer su autoridad sobre Julieta, aunque sin éxito. Ella le deja claro que no es de su propiedad. Todo ello mientras Ciro da un toque de atención a Manuel por tratar de rescindir su contrato con el duque. Samuel trata de mantener el refugio abierto a pesar de las dificultades, mientras que Martina está cada vez más harta del control de Jacobo.

Martes 21 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 818)

Jacobo se compromete a no meterse en más asuntos del refugio, mientras que Manuel se abre con Julieta a la hora de sincerarse sobre su relación con Jana. Todo ello mientras la tensión entre el heredero y Ciro aumenta considerablemente, hasta tal punto de llegar a las manos. El secreto de Pía deja de serlo cuando Curro lo confiesa todo a Ángela, mientras que Vera continúa fingiendo que está enferma para no encontrarse con su padre. Ricardo se arma de valor a la hora de preguntar a la señora Adarre si le va a denunciar ante la Guardia Civil, después de que le haya confesado toda la verdad sobre la muerte de Ana.

Miércoles 22 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 819)

Pía decide no denunciar a Ricardo, mientras que recordar la muerte del barón hace que tome la decisión de marcharse. Ángela intenta interceder por la señora Adarre ante un cada vez más dolido Curro. Adriano moviliza a todos para reformar el refugio, mientras que María Fernández sigue tratando a Estefanía con dureza. La joven no tarda en enterarse de que la doncella y Carlo están esperando un bebé. Julieta se sincera como nunca con Manuel sobre su antigua historia de amor, pero lo que nadie esperaba es que ambos estuviesen a punto de darse un beso. ¡Un acercamiento que no deja indiferente a ninguno de los dos!

Jueves 23 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 820)

Julieta y Manuel fingen normalidad ante los demás, pero ninguno de los dos logra sacarse de la cabeza el momento vivido en el hangar. Martina pide a Jacobo que sea él quien hable con doña Pilarcita, lo que provoca un acercamiento en la pareja. Esto provoca muchos celos en Adriano. Pía se muestra escéptica sobre la posibilidad de recuperar su relación con Ricardo, mientras que María y Carlo siguen en paz, hasta tal punto que acuerdan ir tranquilos a la boda. Curro confiesa a Martina su intención de abandonar el palacio, lo que provoca un gran dolor en Ángela. Es por eso que Martina hace saber a Ángela que, si hay alguien que puede detener a Curro, es ella.

Viernes 24 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 821)

El duque de Carril se reencuentra con Vera después de tanto tiempo, mientras que Estefanía decide flirtear con Samuel y María Fernández decide interrumpirlos. En el refugio, continúan preparándose para la visita de doña Pilarcita, mientras que Adriano se esfuerza más que nadie, hasta tal punto que comienza a enfermar. Manuel propone a Julieta que la acompañe a hacer unos recados, y ella acepta encantada. Ricardo no puede con la culpa, hasta tal punto que se plantea confesar ante la Guardia Civil. Todo ello mientras Pía presencia cómo Leocadia y Cristóbal se besan apasionadamente en la intimidad.