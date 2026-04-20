Nuevo mapa de España: la línea invisible que lo cambia todo

Este mapa que divide España muestra el destino final de cada gota de lluvia que cae en el país. Las líneas muestran muchos ríos que recorren esta parte de la península Ibérica y su color desvela dónde acabarán: en el mar Mediterráneo o en el océano Atlántico.

A partir de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el cartógrafo y consultor del GIS Joe Davies ha elaborado este mapa donde se muestran las cuencas hidrográficas de España y se muestran los más caudalosos. Lo que más llama la atención es la proporción, ya que el Atlántico se lleva unas dos terceras partes del territorio.

Eso tiene una razón geológica y es que la Meseta Central bascula ligeramente hacia el Atlántico, herencia de la tectónica hercínica que configuró el zócalo ibérico. En el mapa llama la atención que Pamplona sea azul a pesar de estar cerca del Cantábrico o que Madrid sea roja, con el Manzanares, el Jarama y el Tajo que la llevan al Atlántico.

Río Ebro en España

El Ebro es uno de los ríos que más llama la atención, ya que nace en Cantabria, a apenas 20 kilómetros del mar Cantábrico, pero toda su gran cuenca está pintada del color del Mediterráneo, donde desemboca tras recorrer casi mil kilómetros. Los Pirineos funcionaron como barrera y los sistemas Ibérico y Catalánides como embudo, lo que hace que el río discurra hacia el oeste.

Otro caso curioso es el del Segura, que nace en la jienense sierra de Segura, a más de 300 kilómetros del mar, recorriendo una distancia enorme hasta desembocar en Alicante. Galicia es otro caso curioso: esa densidad de ríos y regatos (recibe entre 1.500 y 2.000 mm de precipitación anual) muestra una relación directa entre geología y clima.