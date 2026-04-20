El Gobierno suaviza los requisitos para convalidar los carnets de conducir marroquíes: «Necesitamos 20.000 profesionales»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido suavizando paulatinamente los requisitos para convalidar el carnet de conducir obtenido en Marruecos. Esa rebaja se va a mantener, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque, según alega en una respuesta parlamentaria, en España necesitamos más de 20.000 conductores profesionales y es una opción amparada por la UE, que ya registra un déficit de 400.000 conductores profesionales en todo el territorio.

Los poseedores de carnets de conducir profesionales, expedidos en Marruecos, ya no pasan prueba teórica para que sus licencias sean convalidadas, aunque sí tienen que obtener el Certificado de Aptitud del Profesional (CAP) y pasar un examen práctico. El Gobierno piensa mantener esas condiciones más laxas de lo que han sido históricamente porque alega que es el propio sector del transporte el que, ante la falta de trabajadores, solicita al Ejecutivo que relaje los requisitos necesarios para poder contratar mano de obra con rapidez.

El Gobierno habla de una «realidad» en toda Europa y que ésta «ha sido trasladada por parte de las asociaciones de transportistas y las principales empresas de transporte de nuestro país, tanto de mercancías como de pasajeros: la falta de conductores profesionales». Por ello, califica la llegada de «extranjeros titulares de permisos de conducción profesionales» como «una de las principales vías de solución a la situación actual».

Según el texto enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores al Congreso de los Diputados, «la figura del canje de tercer país está reconocida en la normativa comunitaria y los permisos así obtenidos son válidos para conducir en todo el territorio de la Unión Europea (Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006)».

Aunque la pregunta, formulada por Vox, se refiere expresamente a las condiciones de convalidación de los carnés expedidos en Marruecos, el Ejecutivo aclara que Marruecos no es el único país con el que existe este acuerdo, sino que, además de la convalidación automática de todos los carnés procedentes de países miembros de la UE, existen convenios de convalidación con un total de 33 países extracomunitarios.