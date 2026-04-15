Así será el párking para que alicantinos y turistas disfruten del parque central: 550 plazas y 4 plantas

El futuro parque central de Alicante, el proyecto más ambicioso de la historia de la ciudad, presupuestado en 420 millones de euros y que cambiará la fisonomía urbana y la imagen turística de la capital de la Costa Blanca, contará con un aparcamiento subterráneo con capacidad para 550 vehículos en cuatro plantas y estará integrado en la futura estación intermodal. Esta última es la que dará acceso al TRAM (tranvía) para que los madrileños, valencianos y murcianos que llegan a la actual estación del AVE puedan dirigirse a Benidorm y al norte de la provincia. La ejecución y presupuesto del proyecto serán obra de la Generalitat Valenciana, tal como ha anunciado este pasado lunes el presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

La primera revolución del nuevo párking es, precisamente, que será subterráneo. Y no en superficie como el actual. En su entorno habrá 1.400 viviendas y varios hoteles. De facto, inclinará el centro urbano hacia algunos de los barrios más emblemáticos de la ciudad, curiosamente muy relacionados con la historia del Hércules Club de Fútbol: Benalúa, La Florida y San Blas.

En concreto, en Benalúa, se ubicó el mítico estadio de Bardín inaugurado por el Real Madrid de Zamora, Ciriaco y Quincoces, conocido como la Bombonera por su belleza arquitectónica, y donde se construye la Ciudad de la Justicia; La Florida, donde estuvo el recordado campo de La Viña, y San Blas, donde se sitúa el estadio actual, el José Rico Pérez.

Las obras del nuevo aparcamiento subterráneo del Parque Central ya están en marcha. Y junto a la futura estación intermodal para el tranvía tienen un presupuesto de 102 millones de euros, que costea la Generalitat Valenciana, tal como ha anunciado su presidente, Juanfran Pérez Llorca.

El aparcamiento estará concluido en 2029 y será, de facto, la primera de las infraestructuras en estar acabada en torno al futuro parque central. De hecho, ya son visibles los trabajos. El futuro parque central de Alicante se configurará como una gran masa verde de más de dos kilómetros de largo bajo la que circularán los trenes.

En su superficie, el Parque Central de Alicante abrirá unos barrios a otros, fulminará la barrera arquitectónica de las vías del tren junto a la actual estación y abrirá esos mismos barrios a la denominada milla de oro de la ciudad: la Avenida Maisonnave. De manera que un trayecto a pie superior a los 20 minutos hasta allí, quedará reducido a cinco.

El parque central de Alicante está considerado como el eje de la primera revolución urbana en la España del siglo XXI. El pasado lunes, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Alicante y Gobierno firmaron el acuerdo para su arranque en un multitudinario acto en la Casa Consistorial de todos los alicantinos.

Esa revolución urbana tiene todavía pendientes otras obras. La principal, la conexión entre el entramado urbano, el puerto y el aeropuerto y la construcción de la segunda pista en el citado aeropuerto, reivindicada este lunes por Pérez Llorca. De modo que facilite, a su vez, el traslado de los visitantes a la ciudad. El aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández recibió en 2025 un total de 20 millones de viajeros, en tanto que la capital absorbió 1,5 millones de visitantes. Casi cuatro veces su población censada.