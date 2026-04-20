Esta semana, en los nuevos capítulos de la exitosa serie diaria Valle Salvaje que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española, los seguidores de esta historia van a poder ser testigos de cómo surgen dudas sobre el destino de Victoria y Dámaso, mientras que Mercedes se siente desesperada ante la idea de haber perdido a Dámaso para siempre. Benigna por fin puede confirmar si Matilde está o no embarazada, mientras que Enriqueta no duda en encomendar una misión a su hijo. Por si fuera poco, Dámaso opta por arreglarse con Mercedes, pero ella lo rechaza. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el lunes 20 de abril (capítulo 398) hasta el viernes 24 de abril (capítulo 402).

Lunes 20 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 398)

Saltan las alarmas en el Valle como consecuencia del destino de Dámaso y Victoria, mientras que José Luis se ve obligado a lidiar con los remordimientos. En la Casa Pequeña, todos deciden volcarse con Pedrito y Bárbara, mientras que Mercedes solamente puede llorar. Luisa, por su parte y ajena a todo lo que está ocurriendo, parece que por fin encuentra a alguien que puede darle las respuestas que necesita.

Martes 21 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 399)

Mercedes no puede evitar sentirse profundamente desesperada ante la idea de haber perdido, para siempre, a Dámaso. José Luis no puede evitar pagar su ira con Rafael, mientras se ve en la tesitura de tener que enfrentarse a sus demonios. En el pueblo, Luisa opta por seguir buscando respuestas, aunque la única persona que puede ayudarla decide echarla en cuanto la criada trata de sincerarse.

Miércoles 22 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 400)

Los recién llegados ocultan algo que ni José Luis ni Hernando esperan, ni mucho menos. Benigna por fin puede confirmar si Matilde realmente está embarazada o no, mientras que Luisa acude a Bárbara con respuesta ante lo ocurrido con el hijo de Adriana. Una información que, evidentemente, deja completamente helada a la Salcedo.

Jueves 23 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 401)

Enriqueta no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para encomendar una misión a su hijo. Ahora bien, ¿sabrá Braulio sacar partido a esa oportunidad? Rafael, por su parte, reacciona ante los consejos de don Hernando y, lejos del Valle, Pepa y Francisco encuentran a una joven en apuros en mitad del bosque. ¿Quién es y por qué se encuentra en ese lugar?

Viernes 24 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 402)

Dámaso hace todo lo que está en su mano para intentar arreglarse con Mercedes, pero ella lo rechaza de forma tajante. Todo ello hasta que un hombre, junto con Victoria, confiesa toda la verdad sobre el asalto del carruaje. En la Casa Grande, Francisco podría llegar a meterse en apuros por el asunto de Leonor. Aun así, parece que Pepa tiene una solución. ¿Conseguirá salirse con la suya, después de todo?