Quién es Flavio, concursante de ‘Dúos increíbles’: su edad, su pareja y biografía

Dúos increíbles regresó, recientemente, de la mano de su segunda temporada. Una vuelta a La 1 de Televisión Española que está dejando grandes momentazos a los espectadores de la cadena. Un reto musical que Flavio no ha querido perderse.

El cantante saltó a la fama, al igual que algunos de sus compañeros de programa, tras su paso por Operación Triunfo 2020. Un hito en su carrera por el que, desde entonces, no ha dejado de triunfar. Por ello, si no lo conoces todavía, no te preocupes. ¡Te lo presentamos!

Su carrera profesional

Nacido en Murcia el 30 de junio del 2000, Flavio Augusto Fernández Nicolás es un cantante, compositor y pianista que ha adquirido un gran reconocimiento entre el público. Su vida experimentó un cambio de 180º tras su paso por OT, talent show donde quedó en segundo lugar.

Después de vivir la experiencia de la Academia, el artista lanzó en el 2021 su primer proyecto discográfico. Un trabajo homónimo que se posicionó como el número dos de la lista de ventas oficial española.

Su lado más personal

Flavio siempre se ha mostrado muy cercano con sus seguidores, una actitud que adopta también en sus redes sociales. De hecho, en su cuenta oficial de Instagram acumula más de 226.000 seguidores. Un medio donde suele compartir un poco de su día a día, tanto personal como profesional.

A nivel sentimental, el artista mantuvo una relación con Samantha. La pareja se conoció durante su paso por el concurso de Televisión Española, pero la atracción fue tal que el amor terminó surgiendo. Sin embargo, este 2023 los cantantes comunicaron su ruptura oficial después de tres años juntos.