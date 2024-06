¿Quién es Daniel Brühl?: edad, pareja y de dónde es el actor que será Karl Lagerfeld

Daniel Brühl es uno de los actores que ha sabido mantener su carrera entre las grandes producciones y el cine independiente, algo muy complicado en la industria. El actor, pese a su nombre, tiene raíces españolas y su verdadero nombre lo demuestra.

Pese a que para muchos es una actor nacido fuera de nuestras fronteras, nació en Barcelona en junio del año 1978. Su madre es española, mientras que su padre fue director de teatro y de televisión en Alemania, viniendo de ahí su acercamiento al mundo de la interpretación.

¿Cuál es el nombre real de Daniel Brühl?

Daniel César Martín Bruhl González Domingo es lo que se puede leer en su documento de identidad, pero decidió acortarlo para poder conseguir una carrera internacional, algo que nadie puede negar que ha conseguido. Siendo muy pequeño su familia decidió trasladarse a Colonia, donde pasó su adolescencia y comenzó a dar sus primeros pasos como actor en series y obras de teatro.

Su gran pasión por el mundo artístico le llevó a subirse a los escenarios como cantante, formando parte del grupo Purge, aunque es una etapa de la que no presume y apenas hay rastro en la red de aquello. Su unión con España no se cortó en ningún momento, ya que todos los veranos la familia regresaba a Tarragona, siendo en su etapa de vacaciones cuando aprendió a hablar español y se volvió fan del F.C. Barcelona.

En el mundo del cine era uno de los actores fijos en multitud de películas de corte independiente, aunque también ha estado presente en títulos que se han podido ver en todo el planeta como Rush, El ultimatum de Bourne, The Kings Man y, especialmente, en la saga Capitán América.

En 2024 se mete en el papel de Karl Lagerfeld en la serie de Disney+ Becoming Karl Lagerfeld, donde cuenta el ascenso del modisto hasta lo más alto de la industria y convertirse en director artístico de Chanel. Fallecido en el año 2019, su vida lejos de las pasarelas es bastante desconocida y gracias a esta miniserie que se estrena el 7 de junio el gran público podrá descubrir su lado más oculto.

Pero no solo se ha convertido en un gran actor, Daniel Brühl se ha convertido, como muchos otros actores, en empresario de la hostelería. Tiene un bar llamado El Raval -igual que el conocido barrio de Barcelona-, en Berlín, que está situado en Kreuzberg, una de las zonas más cosmopolitas de la capital alemana.

El actor está casado con la ex modelo y diseñadora de moda Felicitas Rombold desde 2017, con la que ha sido padre de sus dos hijos. Pese a que no se esconden en ningún estreno o acto promocional, su vida está alejada de la prensa del corazón y no han protagonizado escándalos, dejando claro que forman una pareja sólida y discreta, muy lejos de lo que pasa con otras estrellas del cine.