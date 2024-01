El pasado miércoles 17 de enero, La isla de las tentaciones regresó al prime time de Telecinco y lo hizo con un programa donde las emociones no faltaron en ningún momento. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver la hoguera de confrontación de Andrea y Álvaro.

La soltera llegaba a la hoguera fuerte y valiente, dispuesta a reprocharle la actitud que ha tenido con las tentadoras del formato. «Qué vergüenza me das, tío. Vienes aquí para demostrar, ¿qué mierda me has demostrado? No quiero volverte a ver. Los gatos me los llevo y te vas a quedar solo para traerte a todas las que quieras», le dijo sin miramientos.

Durante el encuentro, el equipo del programa les fue poniendo una serie de imágenes de lo sucedido en la villa de los chicos, momento en el que la soltera volvía a expresar su desencanto. «¡Qué asco me das!», expresó. Debido a ello, Álvaro intentó defenderse y explicar el por qué de sus actos en República Dominicana.

«A pesar de todo lo que he vivido estos días, he pensado siempre en ti. Quería sentirte al lado y no podía. Estaba pensando nada más que en ti, en lo que teníamos pensado para el futuro», respondió el joven. Por mucho que llorase, sus lágrimas no ablandaban a Andrea, que le dejó clara su postura.

«Ya no hay nada, te lo has cargado todo, pero no sabes cuanto me alegro de haberme dado cuenta con 18 años. Nuestra relación no es sana, desde hace dos años no levanto cabeza», sentenció. Por lo tanto, y tras la pregunta de rigor de Sandra Barneda, ambos decidieron abandonar la isla solos y regresar cada uno a España como solteros.