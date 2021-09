La nueva temporada de Atresmedia ha aterrizado por todo lo alto y para alegría de todos la cadena ha anunciado que el próximo 19 de septiembre tendrá lugar el preestreno en directo del primer capítulo de ‘Los Protegidos: El regreso’. Una nueva temporada de la icónica serie de Antena 3 que regresa después de 8 años desde la emisión de su último capítulo.

Un estreno de lo más esperado por todos que ha vuelto a resurgir una de las grandes incógnitas de la ficción, ¿en qué lugar se ha rodado la serie? Una cuestión que ha sido resuelta y con la que por fin todos los fieles seguidores de la serie podrán conocer en qué lugar de la geografía española se encuentra situado el icónico Valle Perdido.

How it started / How it’s going pic.twitter.com/jQA4HosfId

— Los Protegidos: el regreso (@LosProtegidos) April 21, 2021