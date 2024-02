‘La Promesa’, capítulo 286: la cacería en honor a Curro acaba en tragedia

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que hay detrás un equipo verdaderamente excepcional. ¡Son verdaderamente maravillosos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 285 de La Promesa. Así pues, observamos cómo se recibe en palacio a todos y cada uno de los invitados de la cacería. Todos se esfuerzan para que salga a la perfección. En cuanto a Jana y Salvador, observamos cómo se ven cercados por María Fernández.

Por lo tanto, no le queda otra opción: confiesan que la Marquesa de Luján se ha negado en rotundo a que vuelva a trabajar como doncella. Como era de esperar, Jana se siente profundamente mal por su mejor amiga por lo que no duda en dejarse consolar por Abel. Al fin y al cabo, está siendo su apoyo más incondicional.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo la cacería da comienzo sin la presencia de Lorenzo debido a una ciática. Curro no tiene mucha fortuna con la puntería por lo que el Marqués de Aguinaga no tarda en aprovechar la ocasión para burlarse de él. Alonso recomienda al joven que se marche a otro puesto, sin ser consciente de que eso va a tener consecuencias fatales.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 286 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo la esperada cacería en honor a Curro, desgraciadamente, acaba en tragedia. Todo ello mientras Candela regresa a palacio, por lo que destroza por completo todas y cada una de las sospechas de Simona.

En cuanto a Vera, observamos cómo se niega en rotundo a atender a la amiga de Margarita. Es más, no tarda en sugerir a doña Pía que probablemente no sea buen momento para recibirla. Tras mucho esfuerzo, la joven logra que su plan marche a las mil maravillas. Todo ello mientras María Fernández empieza a asumir que jamás va a volver a trabajar en palacio, por lo que se propone marcharse de Luján en busca de trabajo.

La Marquesa de Luján no duda un solo segundo en tener un fortísimo enfrentamiento con Lorenzo ya que, al fin y al cabo, el plan que habían establecido previamente no ha salido como esperaban, ni muchísimo menos. A pesar de todo, el capitán está convencidísimo de que la muerte de Curro va a ser cuestión de tiempo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.