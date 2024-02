‘La Promesa’, capítulo 285: Salvador y Jana confiesan a María Fernández qué decisión ha tomado Cruz

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 284 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo la segunda visita del padre de Abel a palacio, como no podía ser de otra forma, ha provocado que el doctor estalle como nunca antes. Es más, no tarda en entregarle una gran cantidad de dinero, exigiéndole que no vuelva.

Esta situación ha provocado que Manuel empiece a sospechar que algo está sucediendo entre padre e hijo. Salvador, por su parte, se muestra tremendamente dispuesto a contar toda la verdad a María Fernández, pero logran convencerle para que espere un poco más. Catalina, por su parte, parece tener esperanzas en que Cruz cambie de parecer.

En cuanto a Catalina, somos testigos de cómo ha conseguido arreglar las cosas con Pelayo. Finalmente, se dan una nueva oportunidad. El Conde de Añil se enfrenta a un nuevo problema, y es que Lorenzo está dispuesto a solicitar que Jerónimo sea despedido como consecuencia del robo del reloj.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 285 de La Promesa. De esta forma, observamos cómo en palacio reciben a los invitados de la cacería. A pesar de los esfuerzos para que todo salga perfecto, todo se ve truncado cuando ven la terrible noticia que aparece en el periódico.

Jana y Salvador se ven cercados por María Fernández, por lo que acaban confesando que Cruz se niega en rotundo a que vuelva a trabajar como doncella. Como no podía ser de otra manera, Jana se siente muy mal por su mejor amiga, por lo que no tarda en dejarse consolar por Abel, al que considera que es su apoyo más incondicional.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo la cacería da comienzo sin la presencia de Lorenzo, que se excusa por una ciática. Curro, por su parte, parece no tener mucha fortuna con la puntería por lo que el Marqués de Aguinaga no tarda en burlarse de él.

Alonso recomienda al joven que se traslade a otro puesto donde podría encontrar más piezas, sin ser consciente de que lo lleva a una trampa mortal: el sicario contratado por Lorenzo va a tener las cosas mucho más fáciles. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.