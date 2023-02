‘La Promesa’, capítulo 28: Jana logra salvar la vida de Curro

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido en una ficción diaria que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 27 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Curro ha pedido perdón a Jana ante la presión de Alonso.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 28 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Manuel y Jimena han comenzado con sus clases de baile, por lo que Jana no puede evitar sentirse realmente celosa al verles tan juntos. Las señoritas no solamente preparan el baile con Cruz, sino que se encargan de gestionar todas y cada una de las invitaciones.

Curro ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para sincerarse, como nunca, con Leonor. Entre otras cuestiones, le hace saber que no soporta a Jana. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo el Barón ha terminado intercediendo para que Cruz trate de mejores formas a Curro. Éste se siente mal por el constante desprecio al que está sometido.

Mauro se ha llevado, por error, una lista de la compra que no debía. Todo ello mientras Catalina ha tomado la decisión de llevar un vestido de su madre al baile del cumpleaños de Cruz. Por si fuera poco, se ha visto sorprendida al ver cómo Tadeo le ha propuesto olvidar la deuda si sigue jugando al ajedrez junto a él.

Pía, por Simona, ha descubierto el verdadero motivo por el que Candela la está evitando constantemente. Y es que no está para nada de acuerdo en su decisión de abortar. Por ese mismo motivo, aunque lo intenta, le resulta imposible tratarla como antes. Sin querer, Curro termina prendiéndose fuego. Es Jana la que consigue salvarlo. Al quitarle la ropa, se da cuenta de algo que confirma que, en efecto, es su hermano. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

Pía no quiere usar el cuchillo contra el Barón, pero este no parece darle otra alternativa. ¿Se atreverá el ama de llaves a defenderse?

