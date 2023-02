‘La Promesa’, capítulo 27: Curro pide perdón a Jana ante la presión de Alonso

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar y, siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 26 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Manuel ha evitado que Curro golpee a Jana.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 27 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Curro se ha visto en la obligación de pedir perdón a Jana, ante la fuerte presión por parte de Alonso. La joven encuentra un pendiente de Jimena bajo el avión, por lo que no tarda en devolvérselo a la dueña.

Eso sí, todo en presencia de Manuel. Jimena no tarda en darse cuenta de que hay algo entre los dos. Cruz está dispuesta a celebrar, por todo lo alto, su cumpleaños por lo que no duda en desbaratar los menús de Simona. Esto provoca que Mauro tenga que trasladarse a Puebla de Tera para comprar nuevos ingredientes.

Alonso trata de convencer a Catalina para que participe, de una manera u otra, en la fiesta. Por si fuera poco, Cruz ha pedido que no atormente a su padre. La hija mayor del marqués está dispuesta a colaborar, por lo que trata de buscar un vestido acorde a la celebración. Como era de esperar, deja completamente sin palabras a todos con su elección.

El regreso de Pía ha provocado, entre otras cuestiones, que se frustren todas y cada una de las aspiraciones de Petra. Pero no solamente a ella, sino también a Candela. Ésta hace saber a Simona que no concibe la idea de que Pía se marchase para abortar.