‘La Promesa’, capítulo 218: Abel y Jana se reúnen con Ramona

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 217 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Ramona, finalmente, ha dado el paso de regresar a Luján.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 218 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana ha dado el paso de visitar a Ramona junto a Abel. Rápidamente descubre que la anciana está bien de salud pero, a pesar de todo, su cabeza continúa perdida.

Eso sí, Ramona dice una frase que consigue levantar sospechas en el médico, puesto que empieza a creer que Jana le ha estado engañando durante todo este tiempo. Por si fuera poco, observamos cómo Margarita ha firmado ante notario y, oficialmente, ha conseguido hacerse con el 25% de palacio que ganó en la timba de póker.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Rómulo, que se encuentra instruyendo a Mauro, ha hecho un comentario a Pía donde le hace saber su preocupación. Y es que está cada vez más convencido de que las intenciones del mayordomo es dejar el palacio a la mayor brevedad posible.

Teresa, por su parte, ha decidido tener un acercamiento con Feliciano, y acaba enfrentándose a Petra por su causa. Todo ello mientras Jimena y Cruz deciden planear una nueva estrategia para que Manuel no compita con el aeroplano. Tienen todo en contra, pero no van a parar hasta conseguirlo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.