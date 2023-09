‘La Promesa’, capítulo 181: Jana confiesa a Pía que su bebé ha desaparecido

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 180 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Manuel se ha enfrentado a su madre por defender a Abel.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 181 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo la presión que está ejerciendo doña Pía sobre Jana ha provocado lo que nadie quería. ¿En qué consiste? En que la doncella le confesase que su hijo había desaparecido.

La señora Adarre quiere ir ella misma a buscar al bebé, pero todavía no tiene las fuerzas suficientes para tal fin. Antonio de Carvajal y Cifuentes no ha dudado un solo segundo en invitar tanto a Martina como a sus padres a una fiesta que el Rey Alfonso XIII va a dar en el Palacio Real de la Granja de Segovia. En esta ocasión, los Marqueses de Luján no están invitados.

¿Habrá matado Alonso a su hermano mayor? Así lo piensa Fernando #LaPromesa ➡ https://t.co/sQcNXnRvXC pic.twitter.com/zrK1OegiC5 — La 1 (@La1_tve) September 5, 2023

Por si fuera poco, veremos cómo Jimena aprovechará la invitación de don Antonio de Carvajal y Cifuentes para insistir a Manuel en que deben poner rumbo a Madrid. Algo que, desde luego, no está en los planes del hijo de la Marquesa. Y mucho menos ahora que Jana y Abel están cada vez más cerca, dadas las circunstancias.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Lope comienza a tener serias dudas sobre qué hacer respecto a María Fernández. Sobre todo ahora que la joven le ha hecho saber que se siente profundamente feliz por haber recuperado a ese Salvador de antes de la guerra. ¿Cuál será su decisión? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

Amor, intriga y más venganza que nunca en lo nuevo de #LaPromesa ¡Todo esto nos espera en los próximos capítulos!https://t.co/ivlRgxvcpl pic.twitter.com/GBHUoeC1u6 — La 1 (@La1_tve) September 5, 2023