‘La Promesa’, capítulo 152: Cruz tiene una nueva razón para discutir con Jimena

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 151 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Rómulo ha sentenciado, de manera contundente, el destino de Gregorio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 152 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Manuel, finalmente, parece haberse enterado de que la Marquesa ha mandado a Jana a casa de los Duques. De esta forma, promete que va a interceder ante su madre para que la doncella regrese a palacio a la mayor brevedad posible.

Por si fuera poco, vemos cómo Cruz parece haber encontrado un nuevo motivo para discutir con Jimena. ¿La razón? La madre de Manuel ha encargado la elaboración de la cuna para su nieto al ebanista más reconocido de Andalucía. A pesar del detalle, la joven se niega en rotundo a que eso llegue a suceder.

Este es el secreto de Martina por el que tuvo que huir de Madrid

Los marqueses, dadas las circunstancias y tras la confesión de Martina, no han dudado un solo segundo en apoyarla. Pero ellos no tienen ni la más mínima idea de que, a pesar de todo, los padres de Martina todavía no han dicho la última palabra. Parece que las cosas van a torcerse aún más si es posible.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Lope intenta, por todos los medios, no hablar con María Fernández respecto a sus verdaderos sentimientos. Todo ello mientras las cocineras continúan verdaderamente preocupadas por Carlos. Tanto es así que están planeando volver a escaparse para intentar averiguar en qué lugar se encuentra, aunque sea arriesguen a perder su trabajo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

¡Buenos días #Promisers! Hoy en #LaPromesa ➡ Manuel se entera de que han mandado a Jana a casa de los Duques de los Infantes

➡ El Marqués amenaza con despedir a Pía y Rómulo