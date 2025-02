‘La Promesa’: una actriz de la serie, en un exitoso proyecto de Netflix que no puedes perderte

La Promesa sigue consolidándose como una de las apuestas más acertadas de La 1 de Televisión Española. La popular producción española sigue creciendo y no solo lo hace en audiencia. El elenco de la ficción cuenta con un mayor número de actores y, recientemente, le ha presentado a su público a su nuevo fichaje: Marta Costa. La joven actriz ha logrado hacerse un hueco en la industria de la interpretación, pues su talento no ha dejado indiferente a nadie. Por ello, su llegada a la serie ha sido recibida con los brazos abiertos.

Y es que, Marta Costa aterriza en la trama para dar vida al personaje de Ángela, la hija de Leocadia. La joven llega tras la esperada boda de Jana y Manuel, dos de los grandes protagonistas de la producción. Pero, por lo que han avanzado los altos cargos de la serie, su personaje promete generar más de un conflicto en el palacio de los marqueses de Luján. Pues, como se ha podido ver, la chica llega desde Suiza y lo hace mientras se forma profesionalmente como abogada. Una profesión poco común para la época, pues solo cuatro mujeres en España cursaban esta carrera.

Ángela es una chica con las ideas claras y unos ideales muy modernos para aquellos años. Una serie de características que no solo la convierten en un personaje muy adelantado, sino también muy misterioso. Su presencia en la serie promete no pasar desapercibida, especialmente, por su relación con Curro. El joven siente que hay algo extraño en ella y no le quita el ojo desde que llegó al palacio.

Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que Marta Costa también ha conquistado a los altos cargos de Netflix. A pesar de tener tan solo 20 años, la artista ha formado parte del elenco de una aclamada producción de la plataforma de la N roja. Para ser más exactos, la actriz ha actuado en Clanes, una producción donde llegó a compartir escena con la mismísima Clara Lago y con Tamar Novas.

Lejos de quedar ahí, Costa cuenta en su currículum con más series. Tal y como se ha podido comprobar, antes de dar el salto a La Promesa, la joven trabajó para ficciones como Ghuassap y A Lei de Santos, ambas en gallego. Pequeños pasos que han ido dando forma a una trayectoria profesional muy aclamada.

Agradecida de formar parte de ‘La Promesa’

Haber sido elegida para dar vida al personaje de Ángela ha sido una absoluta alegría para Marta Costa. Por ello, la joven no ha podido evitar mostrar su ilusión en sus redes sociales. «Por finnn es oficial!!! Ángela ha llegado a palacio y yo no puedo estar más feliz de participar en este pedazo de proyecto @lapromesa_tve», comenzó escribiendo.

«Gracias gracias gracias a esta gran familia técnica y artística por hacerme un huequito y acogerme tan bien. Han sido meses de mucho trabajo que por fin van a ver la luz, yo solo espero que disfrutéis de Ángela tanto como lo hago yo. Nos vemos en @rtve de lunes a viernes a las 17:30», concluye.