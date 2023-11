Premios Grammy Latinos 2023: lista completa de ganadores

Los Grammy Latinos 2023 llegaron por fin a España en una ceremonia que pasará a la historia gracias al gran espectáculo y al homenaje a la música española que se pudo vivir en FIBES de la capital hispalense. Esta es la lista completa de ganadores de los preciados gramófonos, entre los que destacan Shakira, Karol G y Natalia Lafurcade, que fueron las que más veces subieron al escenario a recoger su premio.

Entre los españoles, habría que destacar a Quevedo, que se ha convertido en el artista español que ha conseguido el preciado galardón en menor tiempo, gracias a su colaboración con Bizarrap. En la otra cara de la moneda está Pablo Alborán, que se vuelve a ir de vacío de una gala de los Grammy Latinos 2023. Pese a que es uno de los cantantes de mayor éxito en España y América, el malagueño acumula ya 29 nominaciones sin poder llevarse ni un solo premio a su estantería.

Esta es la lista completa de ganadores de los premios Grammy Latinos 2023

Mejor canción del año

Shakira: BZRP Music sessions, VOL.53

Mejor álbum del año

Mañana será bonito, de Karol G

Mejor grabación del año

De todas las flores, de Natalia Lafourcade

Mejor canción pop

Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53

Mejor álbum vocal pop

Tu historia – Julieta Venegas

Mejor nuevo artista

Joaquina

Mejor vídeo musical versión larga

Camilo: el mejor tour de mi vida

Mejor interpretación

TQG

Mejor álbum de música urbana

Mañana será bonito. Karol G

Mejor canción urbana

BZRP #52

Mejor canción tropical

Si tú me quieres, Fonseca y Adam González

Mejor álbum de flamenco

Camino, de Niña Pastori

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

Tqg, Karol G Featuring Shakira

Mejor Interpretación Reggaeton

La Receta – Tego Calderon

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Coco Chanel – Eladio Carrion y Bad Bunny

Mejor Canción Urbana

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap y Quevedo

Mejor Álbum de Rock

Sólo D’ Lira – Molotov

Mejor Canción de Rock

Leche De Tigre – JDiamante Eléctrico y Adrián Quesada

Mejor Álbum de Pop/Rock

Vida Cotidiana – Juanes

Mejor Álbum de Música Alternativa

Bolero Apocalíptico – Monsieur Periné

Mejor Álbum de Salsa

Niche Sinfónico – Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional De Colombia

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Escalona Nunca Se Había Grabado Así – Carlos Vives

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Fórmula, Vol. 3 – Romeo Santos

A Mi Manera – Sergio Vargas

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Vida Omara – Portuondo

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

5:10 am – Luis Fernando Borjas

Mejor Álbum Cantautor

De Todas Las Flores – Natalia Lafourcade

Mejor Canción Cantautor

De Todas Las Flores – Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Forajido EP2 – Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

De Hoy En Adelante, Que Te Vaya Bien – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Mejor Álbum de Música Tejana

Para Empezar A Amar – Juan Treviño

Mejor Canción Regional Mexicana

Un X100to – Grupo Frontera y Bad Bunny

Mejor Álbum Instrumental

Made In Miami – Camilo Valencia & Richard Bravo

Mejor Álbum Folclórico

Camino Al Sol – Vicente García

Mejor Álbum de Tango

Operation Tango – Quinteto Astor Piazzolla

Mejor Álbum de Música Flamenca

Pura Sangre – Israel Fernández

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

I Missed You Too! – Chucho Valdés & Paquito D’Rivera

Mejor Álbum Cristiano

Lo Que Vemos – Marcos Vidal

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

Nós – Eli Soares

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

Em Nome da Estrela – Xênia França

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Jardineiros – Planet Hemp

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

Distopia Planet – Hemp y Criolo

Mejor Álbum de Samba/Pagode

Negra Ópera – Martinho Da Vila

Mejor Álbum Música Popular Brasileña

Serotonina – João Donato [Sete Mares]

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Decretos Reais – Marília Mendonça

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

TecnoShow – Gaby Amarantos

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Tudo O Que A Fé Pode Tocar – Tiago Iorc

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños

Vamos Al Zoo – Danilo & Chapis

Mejor Álbum de Música Clásica

Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus – Hb Records

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

Concerto Venezolano – Pacho Flores y Paquito D’Rivera

Mejor Arreglo

Atipanakuy (Deluxe) – Kayfex

Compositor del Año

Edgar Barrera

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Canto A La Imaginación – Marina Tuset

Productor del Año

Edgar Barrera

Mejor Video Musical Versión Corta

Estás Buenísimo – Nathy Peluso

Mejor Video Musical Versión Larga

Camilo: El Primer Tour De Mi Vida – Camilo