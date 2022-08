Pol Granch no deja de demostrar que es un artista multidisciplinar tanto en los diversos artes que realiza (se desempeña como cantante y actor, sino también en el ámbito musical específicamente. Al igual que canta rock hace baladas de desamor. Y lo ha dejado patente otra vez con el lanzamiento de su último single, Solo X Ti.

Esta canción formará parte de su segundo disco que saldrá el próximo otoño y que llevará por nombre Tengo Que Calmarme. En el que nos sumergirá en ese tiovivo de emociones enfrentadas que describíamos previamente.

No ha dudado en describir el que será su próximo LP como “Es como una agenda personal en la que cada página es una canción, un arpón que lanzas para poder encontrar qué es el amor y adónde te lleva, y Solo x ti la siento como la primera página de ese diario”.

En la letra de la canción podemos escuchar al artista franco-español cantándole a lo iluso que fue durante su relación con una mujer a la que no puede echar más en falta. A el no le importa que el mundo se acabe, ya que no tiene a esta chica a su lado.

La ciudad de Miami ha sido la elegida para que Pol Granch interprete el papel de chico despechado, el cual le viene como anillo al dedo a esta canción. Podemos ver diferentes zonas de Miami, desde el coche que conduce el cantante. El videoclip ha sido dirigido por Mario Arenas.

Se presume entre sus fans que esta canción va dedicada a su expareja, a la cual lanzo una serie de burlas a través de redes sociales después de que terminasen la relación.

En apenas 3 días, Solo X Ti acumula ya más de 200000 reproducciones en YouTube, todo un éxito para Pol Granch, el cual confía que esto motive a sus seguidores a seguir esperando por su nuevo disco.