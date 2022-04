Pol Granch ha vuelto por todo lo alto. Tras el éxito arrollador de ‘Kriño’, la primera canción lanzada este 2022, artista comienza el mes de abril lanzando un nuevo single. Bajo el título ‘No te bastó, mi corazón’, ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

‘No te bastó, mi corazón’, se trata de una canción en la que Pol Granch vuelve a demostrar su indudable talento, con un desgarrador mensaje que comparte a través de la letra de la canción, de la forma que solo el puede hacerlo.

«Estos días en méxico me he sentido como nunca. sólo tengo palabras de agradecimiento a lo que me dais. Este viernes nuevo temita, se llama ‘no te bastó, mi corazón’ y la portada está hecha por mi mami», escribió el artista a través de sus redes sociales para anunciar su nuevo single.

De esta forma, se confirma que esta canción es especial por muchos más motivos de los que sus fans se imaginaban. Entre ellos, porque su madre, una de las personas más importantes de su vida, ha diseñado la portada. Además, se trata de una canción en la que Pol Granch una vez más vuelve a mostrar su honestidad a la hora de componer canciones, así como el estilo propio que le ha acompañado desde sus inicios en la música.

En cuanto al videoclip que acompaña a la canción, el equipo del artista explica que: «La fachada del éxito representada por la gran ciudad que tiene su contrapunto en la naturaleza y en otros refugios particulares de Granch».

Con la dirección de Mario Arenas, el videoclip de ‘No te bastó, mi corazón’, busca expresar lo que se siente por es amor platónico y frustrado que se se describe a lo largo de la canción.