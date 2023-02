Pipi Estrada hace público el mensaje que recibió de Terelu Campos sobre su hijo Borja Estrada

Tras la victoria de Borja Estrada en el concurso Pesadilla en el paraíso, este se reencontró junto a Terelu Campos, ex pareja de su padre Pipi Estrada, para darle la enhorabuena públicamente. Fue un reencuentro muy comentado ya que la complicidad de ambos saltaba por los aires, además del cariño que todavía sentían el uno por el otro.

Terelu Campos dejó muy claro que ella no iba a hacer responsable a Borja Estrada de todos los comportamientos que había tenido su padre, Pipi Estrada, durante los últimos años, pues él no ha tenido nada que ver. Ahora, este pasado martes durante el programa Sálvame, el colaborador comentó que la presentadora le había mandado un mensaje al móvil dándole la enhorabuena por la victoria de su hijo.

Terelu Campos se reencuentra con Borja Estrada y llega a un pacto con él 💣#SálvameNaranjaPlus https://t.co/NJKPOkgIxb — Telecinco (@telecincoes) February 20, 2023

«Me mandó un mensaje muy cariñoso después de que proclamara vencedor, yo se lo agradezco mucho, nunca pensé que estos momentos pudieran llegar», comentaba el colaborador. Además, explicó que le parecía muy bien la actitud que tanto Borja como Terelu habían decidido tener: «Él podría estar resentido, peor están muy cariñosos y sobre todo, vamos a apostar por el civismo, han pasado cosas, pero ya el tiempo pasado lo dejamos fuera», aclaraba muy contento.

Ante la insistencia de sus compañeros y del público de Sálvame, finalmente Pipi Estrada leyó el mensaje en alto: «No sabes cuánto me alegro de que haya ganado Borja, es un gran hombre, nunca te escribo, a veces te contesto, pero merecía ganar por él mismo», escribía Terelu Campos. Para celebrarlo, el colaborador se ponía a hacer la croqueta por todo el plató del programa, dejando en shock a todos sus compañeros: «Muchas gracias, has sido muy generosa, y esto te honra. Gracias y gracias», terminaba diciendo.