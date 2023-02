‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quién es el ganador de la segunda edición?

Telecinco regresó este domingo con una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso, en la que se conoció el nombre del ganador del reality. Una noche llena de emociones, donde la audiencia decidió que Borja Estrada se convirtiera en el ganador de la segunda edición con un 58% de los votos.

Tras batirse en duelo con Tania Déniz, finalmente los espectadores decidieron con sus votos que Borja Estrada se llevase la victoria. Muy emocionado y sin apenas poder articular palabra, el hijo de Pipi Estrada estuvo arropado por sus padres, que celebraron junto a el su victoria.

«Quiero darte las gracias porque me has liberado. Te quiero dar las gracias porque no me ha costado defenderte, lo has hecho todo tú. Esto que has sembrado sé que te va a venir muy bien», le dijo Pipi Estrada a su hijo antes de conocer la decisión de la audiencia.

BORJA ESTRADA SE CONVIERTE EN EL GANADOR DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE #PESADILLAENELPARAÍSO 👨‍🌾🥇 👨‍🌾 #PesadillaParaísoFinal

Además, el periodista deportivo aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras a su ex mujer y madre de Borja Estrada. «Gracias por haberme dado un hijo tan grande. Gracias, Teresa», le dijo Pipi Estrada visiblemente emocionado.

Borja también pudo ver como Terelu Campos, ex pareja de su padre, le había defendido durante estos meses. «Yo no culpo a Borja de nada de lo que haya hecho su padre. Borja conmigo siempre ha sido estupendo, y yo con él. Y al final nadie nos puede arrebatar eso», señaló Terelu. «Qué bonito, es superguay», reaccionó el concursante.

Por otro lado, Telecinco emitirá este jueves el último debate de Pesadilla en el Paraíso, conducido por Sandra Barneda. A este último debate acudirá el ganador de la edición, Borja Estrada, junto a sus compañeros finalistas, para comentar su paso por el concurso.