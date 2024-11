Pesadilla en la cocina ha conseguido llegar a su último programa de la temporada logrando grandes datos de audiencia, manteniéndose como uno de los programas más exitosos de laSexta pese al desgaste que podría sufrir tras nueve temporadas en antena. Alberto Chicote y su equipo se despiden por todo lo alto con una misión muy complicada y completamente nueva para ellos. El restaurante al que tendrán que salvar tiene (o debería tener) todos los ingredientes para ser un gran negocio, pero la torpeza de sus dueños ha provocado que pierdan más de 4.000 euros al mes. Con su ahorros solo pueden pagar deudas, entre ellas las de pagar a su equipo, por lo que ellos en estos momentos no tienen un sueldo y su situación es límite.

El cocinero no ha tenido que irse muy lejos de su casa, ya que el viaje ha sido solo hasta Móstoles, localidad madrileña que es la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid gracias a su gran población, solo por detrás de Madrid capital. Si en anteriores entregas Alberto ha visto restaurantes con parques de bolas, con motos entrando en su salón e incluso con espectáculos musicales, para esta noche será la cafetería de un club deportivo el protagonista. Con más de 2.000 socios, el Club Deportivo Estoril II tiene un restaurante que solo consigue funcionar en verano, pero que cuando cierra la piscina y bajan las temperaturas pierde a toda su clientela. Chicote se ha extrañado que un lugar así no tenga mucha afluencia de público, pero al llegar allí y probar su comida se dará cuenta de que tienen motivos de sobra para no volver.

Como ya ocurriese la semana pasada con Los pitos, el local está regentado por un matrimonio que en el pasado consiguió que su negocio funcionase, por eso se aventuraron a pagar la concesión de este lugar. Álex es el jefe de cocina, mientras que Dari ejerce de camarera, pero ella le pone muchas más ganas al trabajo que su marido, lo que provoca problemas en la pareja.

Pero ellos no están solos, tiene como empleados a Vero, una camarera que lleva 30 años en el oficio y que no deja de sorprenderse de lo que está viendo en este lugar. En la cocina intenta abrirse paso Sami, un chico joven con muchas ganas, pero al que los nervios y la inseguridad le pueden.

Aunque siempre habla de ser un líder, Álex es el que menos trabaja de todos y las cámaras de Pesadilla en la cocina lo comprobarán. Pero eso no es lo único que verá Chicote, ya que también comprobará que aunque presumen de haber ganado el segundo premio de la mejor empanadilla de Móstoles y a la mejor tortilla española, no consigue probar ninguna pese a sus intentos.

Lo que sí consigue probar son platos congelados, literalmente, motivo que hace que la gente decida devolverlos e incluso irse sin comer de allí. Pese a no ser el restaurante más problemático al que se ha enfrentado, Alberto Chicote tendrá que trabajar duro para conseguir que Álex y Dari puedan volver a tener un suelo y salir de este enorme problema,

Si la actualidad de la DANA que ha azotado España en los últimos días no cambia la programación de laSexta, Pesadilla en la cocina se despedirá por unos meses de sus espectadores con un último programa a partir de las 22:30 h.