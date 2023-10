‘El Hormiguero’: la costumbre de Carmen Maura que dejó sin palabras a Penélope Cruz

El Hormiguero no faltó a la cita del jueves con los espectadores pese a ser festivo y decidió continuar con su horario habitual para recibir a Carmen Maura como invitada. La actriz sorprendió al desvelar una curiosa costumbre que tiene en los estrenos de cine y que dejó sorprendida a Penélope Cruz cuando la descubrió.

Mi otro Jon, que así se titula, es una película que cuenta la historia de una mujer a la que los médicos le comunican que le queda poco tiempo de vida, por lo que decide cumplir todos los sueños de sus amigas. Una vez que ha conseguido este último reto, es momento de esperar su final cumpliendo su última voluntad.

Pese a que su intención será pasar sus últimos días junto al mar en las Islas Canarias junto a su hija, su enfermedad le impedirá viajar. Cuando todo parece perdido aparece una persona que le ofrecerá una solución arriesgada que acepta sin miedo porque no tiene nada que perder.

Una doctora le ofrece una complicada técnica médica en la que podrá entrar en el cuerpo de un recién fallecido, de esta manera podrá apurar sus últimos días de vida. El elegido es un corpunlento camionero llamado Jon, que poco o nada tiene que ver con ella.

Carmen se ha mostrado muy orgullosa de este proyecto: «Todo lo que se saque es para la Fundación Aladina y estoy muy orgullosa de la película, se ríe y se llora, pero no se llora de pena, sino de emoción». Pese a que no es una gran producción, tiene muchas esperanzas en ella: «Creo que es una película que va a dar pasta y esto es lo que más me gusta de las películas, de pequeña siempre quería ser taquillera, me gusta ser negocio».

Carmen Maura nos habla sobre su nueva película, “Mi otro Jon” #MauraEH pic.twitter.com/dZBHAEyUU1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 12, 2023

Carmen Maura ha reconocido a Pablo Motos que como actriz no puede olvidarse de la parte económica de su trabajo: «Sobre todo, porque si da pasta, el dire puede hacer la siguiente, el productor está contento, los del bar de enfrente del cine… Todos». Se ha mostrado muy realista con el resultado de sus trabajos: «Si una película es muy bonita, pero no la ve ni Dios, pues… Y eso que yo he hecho copias para amigos cuando hago películas por ahí fuera».

La costumbre de Carmen Maura que dejó sin palabras a Penélope Cruz

En su larga carrera la invitada de El Hormiguero ha tenido que acudir a multitud de estrenos de sus propias películas, algo que puede acabar siendo monótono cuando ves la misma película varias veces: «Estás con el equipo y tienes que disimular, y eso es un poco difícil, pero bueno, una es actriz».

Para evitar ese problema tiene una peculiar costumbre: «Cuando es con público, me pongo unos tapones en los oídos porque ver una película tuya tres veces… Me pongo los tapones, me quito los tacones y lo que me haga daño y hago meditación. Y cuando oigo que se acaba, me despierto y saludo».

Solo sus más cercanos conocen este truco, por lo que ha recordado en su entrevista en El Hormiguero que su compañera se sorprendió mucho cuando los descubrió: «Siempre hago eso. Cuando se lo conté a Penélope no se lo creía. Es la única manera de que estés relajada».