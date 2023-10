Jorge Prado atiza a ‘El Hormiguero’ en ‘La Resistencia’: «Me dijeron que solo aceptaban a famosos»

La Resistencia ha recibido a uno de los grandes deportistas españoles del momento como es el piloto Jorge Prado. Aunque no se trata de uno de los más populares, puede presumir de ser triple campeón del mundo de motocross, pero parece que su victorias no le han servido para acudir como invitado a otro programa de televisión como es El Hormiguero, al que le mandó un recado.

A sus solo 22 años está dentro de las leyendas de este deporte, por lo que se trata de su segunda visita al programa de Movistar+, aunque la primera fue hace tanto tiempo que en ese momento era menor de edad, algo que influyó en las preguntas.

Broncano aprovechó esta nueva oportunidad para hacerle, por fin, las preguntas que todo el mundo espera como son las relacionadas con el dinero y el sexo. «Tengo más dinero que la otra vez porque he ganado más carreras y títulos», confesó el piloto, que solo quiso desvelar que en su cuenta bancaria tiene «más de 800.000 euros», una cantidad a la que solo unos pocos tienen acceso.

Más complicado fue hablar de la parte sexual, la pregunta más esperada por los espectadores de La Resistencia. «Es un poco raro hablar de esto delante de mis padres», pero supo salir del momento asegurando que debido a que ha estado compitiendo en las últimas semanas no ha podido «gastar fuerzas en otras cosas».

Reto para Fernando Alonso

Sobre su especialidad, Prado no dudó en afirmar que su moto tiene más aceleración que un Fórmula 1, algo que para muchos en el plató sorprendió, anque no es ninguna locura debida a que las motos tienen un menor peso que los monoplazas de F1. Para dejar claro que no tiene dudas, el invitado retó al piloto de Aston Martin para demostrarlo: «Fernando, cuando quieras, nos retamos».

Pero no acabaron ahí las anécdotas, porque antes de despedirse Prado quiso desvelar las calabazas que recibidió del programa de Pablo Motos: «Cuando comenté que venía a La Resistencia, surgió la posibilidad de ir a El Hormiguero. Nos pusimos en contacto con ellos y respondieron que solo aceptaban a famosos, que no eran La Resistencia»