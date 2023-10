‘El Hormiguero’: Javier Ambrossi explica el motivo por el que aún no tiene una relación sana con el sexo

El Hormiguero ha recibido a dos de los directores más conocidos y exitosos del momento como invitados del martes. Los Javis acudieron con nueva serie bajo el brazo como es La Mesías, que desde este 11 de octubre ya está disponible en la plataforma Movistar+. Pero, además de trabajo, Javier Ambrossi también ha tenido tiempo para hablar de uno de sus traumas personales con el sexo.

Tras los éxitos de Veneno, Paquita Salas y La Llamada -en su versión teatral y cinematográfica-, la pareja ha terminado el que hasta ahora es su proyecto más ambicioso. Se trata de una serie en la que cuenta la historia de Enric, un hombre que ha tenido una vida marcada por el fanatismo religioso de su madre.

Los ocho capítulos de los que está compuesta son, según palabras de sus creadores: «Un acercamiento a un thriller a nuestra manera. Una trama familiar que desemboca en los traumas que unen y separan a una familia». Aunque han tenido que investigar varios casos que han sucedido en la vida real, lo cierto es que hay parte de ellos en esta trama: «Tiene cosas reales que hemos volcado en ella».

Ha si especialmente Javier Ambrossi el que ha puesto más de su vida y sus experiencias en este guion, algo que quiso explicar a los espectadores de El Hormiguero: «Yo fui a un colegio religioso y como niño gay en un colegio religioso en el que te señalan… aún no me lo he quitado, sigo teniendo traumas por ejemplo con el sexo. Lo que te pasa en el colegio y en la infancia lo arrastras toda la vida».

El objetivo de La Mesías es la de ayudar a sacar los miedos que los espectadores puedan tener desde pequeños. «Hablamos de que es muy difícil desaprender lo que te han enseñado: Si a ti de pequeño te han dicho que eres malo, piensas que lo eres», explicó Calvo, que descubrió su sexualidad durante su etapa en Física o Química, serie en la que aterrizó siendo un adolescente.

Así nació el guion de La Mesías

.@javviercalvo nos cuenta cómo se le ocurrió la idea de “La Mesías” #LosJavisEH pic.twitter.com/JoA9DtI2WK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 10, 2023

La idea de esta nueva serie de Movistar+ nació durante un viaje que los invitados de El Hormiguero hicieron para descansar tras finalizar el rodaje de Veneno, momento que aprovecharon para desconectar de todo. «Javi se fue a un tratamiento con un casco que ayuda a las conexiones neuronales y volvió a la habitación súper estimulado y con el nombre de la serie en la cabeza», explicó Ambrossi.