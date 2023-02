Paz Padilla da a conocer una curiosa anécdota sobre su nombre de pila

Durante el regreso del programa Déjate Querer el pasado sábado 25 de febrero, Paz Padilla contó con Nacho Palau y Manuel Cortés como invitados. Contaron todo tipo de anécdotas, vivencias, aventuras o problemas personales que han marcado y siguen marcando su vida. Así fue como Paz Padilla explicaba cuál era su verdadero nombre de pila.

Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, comentó que su madre le llama Manuel pero todo el mundo le llama Álvaro, pues su verdadero nombre es Álvaro Manuel. A causa de estas declaraciones, Paz Padilla contó una anécdota sobre su nombre, desconocida hasta la fecha.

Los padres de la presentadora se pasaron varios días discutiendo para ponerse de acuerdo con el nombre de su hija, finalmente lo decidieron el día que ella nació: “Mi madre quería llamarme Mari Paz y mi padre, Pilar”, comentó. Lo más curioso fue que a pesar de llamarla María Paz, su padre la sigue llamando Pilar o Pili. Además contó que si alguien pronuncia ese nombre, ella siempre responde.

Minutos más tarde, durante la entrevista de Nacho Palau, ex marido de Miguel Bosé, se vivieron momentos muy duros. Este fue diagnosticado de un cáncer de pulmón hace más de un año. El ex concursante de Supervivientes dio a conocer esta noticia a sus seguidores a través de un comunicado en Instagram: “Hola a todos: ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando por un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a empezar de inmediato”, escribió en sus redes sociales.

Nacho Palau le contó a Paz Padilla durante el programa Déjate Querer, que estaba pasando por un momento bastante complicado: “Hace un mes, se me hinchó la garganta, tengo una cuerda vocal fastidiada que ya no recuperaré y la otra está luchando pero por lo menos puedo hablar», comentó emocionado. Para terminar la entrevista, quiso mandar un mensaje de agradecimiento y superación: “Quiero que mis hijos tengan a su padre, tienen muchas cosas que aprender de mí y quiero que sean unos tíos seguros gracias a tener a su padre”, afirmó.