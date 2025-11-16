‘Pasión de Gavilanes’: cómo ver la temporada 1 de la serie completa (online y tv)

Aterrizó en la parrilla televisiva como una de las últimas apuestas de Telemundo, pero la factoría poco podía imaginarse la joya de la corona que tenía entre manos. Y es que, Pasión de Gavilanes fue una producción que marcó a toda una generación. Una serie donde tres hermanos acuden a la hacienda Elizondo con el objetivo de vengar la muerte de su hermana menor. Pero, lo que jamás imaginaron fue que, en este camino hacia la venganza, encontrarían el amor. Una historia de romance, mentiras, traiciones y, por supuesto, muchos caballos. Una serie de ingredientes que conquistaron a todos aquellos que vieron sus capítulos.

Pasión de Gavilanes se presentó como una telenovela más, pero terminó consagrándose como uno de los mayores fenómenos audiovisuales de principios de los 2000. Por ello, y con motivo de su 20 aniversario, la cadena Nova, de Atresmedia, ha apostado por volver a emitir esta producción. Pues, recordemos, fue en Antena 3 donde el público pudo disfrutar de esta historia por primera vez. Una trama cuyo capítulo final acumuló más de 5 millones de espectadores. Una cifra que demuestra a la perfección la gran euforia que despertó esta producción. Sin lugar a duda, el regreso de una novela que enamoró a todos y que no sufre los estragos del tiempo. ¡Así se presenta la aclamada novela!

¿Cómo ver la primera temporada de ‘Pasión de Gavilanes’?

Como comentábamos en líneas anteriores, Pasión de Gavilanes emitirá su primera temporada en Nova. De esta manera, los sábados y los domingos los espectadores tendrán la oportunidad de ver esta maravillosa historia. Una emisión que tiene lugar a partir de las 18:00 horas (hora antes en las Islas Canarias). Por lo tanto, será necesario tener sintonizado este canal en la televisión para poder verlo.

Pero, en el caso de querer ver la ficción de manera online, es posible gracias a la plataforma de atresplayer. El usuario que desee ver la novela al completo tiene la posibilidad de suscribirse al plan de pago mensual o al anual. De esta manera, es posible ver la serie sin límites e íntegramente.

¿Cuántos capítulos tiene la primera temporada de ‘Pasión de Gavilanes’?

Pasión de Gavilanes conquistó a todos a principios de los años 2000. Por ello, la ficción se alargó bastante. Pero, su gran cantidad de entregas no fueron ningún impedimento para su éxito. Y es que, la primera temporada de la serie cuenta con un total de 188 capítulos. Numerosos episodios que presentan una duración que oscila entre los 41 y 57 minutos.

¿Se puede ver ‘Pasión de Gavilanes’ en Netflix?

Hasta hace unos meses, los suscriptores de Netflix España también tenían la oportunidad de ver la serie, tanto la primera como la segunda temporada, en la plataforma de pago. Pero, actualmente, no es posible. Dependiendo del contrato y del país, la plataforma de la N roja modifica su catálogo audiovisual. Por ello, ya no es viable para los suscriptores españoles. Eso sí, afortunadamente y como comentábamos anteriormente, se encuentra en otros medios.