El pasado viernes, se vivió un suceso en ‘Pasapalabra’ que no pasó desapercibido por los espectadores. Roberto Leal dio comienzo a la pista musical, una de las pruebas más conocidas del concurso de Antena 3, sin embargo, el hecho de que el programa se grabe con unos días de antelación jugó una mala pasada.

Todo comenzó cuando las invitadas de la tarde, Mónica Martínez y Natalia Rodríguez tenían que adivinar una canción del año 1983. Tras la tercera pista de la prueba, Natalia dio con el intérprete de la canción, Georgie Dann, fallecido tan solo dos días antes de la emisión del programa.

La artista sin embargo, no supo de que canción se trataba, tras haber probado con ‘La barbacoa’ y con ‘El chiringuito’. «Ya no me sé ninguna más de Georgie Dann… Es vecino mío”, señaló la cantante, que finalmente recordó el título de la canción: ‘Carnaval, carnaval’.

Este programa fue grabado con anterioridad a la noticia del fallecimiento de Georgie Dann. Aprovechamos para rendirle homenaje por tantos momentos maravillosos que nos ha brindado a lo largo de estos años. https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra389 pic.twitter.com/2Zef4DZckW — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 5, 2021

No obstante, sus palabras sobre Georgie Dann, al que se refirió cómo si siguiera vivo, llamaron la atención de los espectadores de ‘Pasapalabra’, que no dudaron en comentar este hecho en las redes sociales.

De esta forma, a través de la cuenta de Twitter del programa, dieron explicaciones sobre lo ocurrido. Los programas se graban con varios días de antelación a su emisión, debido a esto, el programa fue grabado con anterioridad al fallecimiento del artista, tal y como explicaron.

«Este programa fue grabado con anterioridad a la noticia del fallecimiento de Georgie Dann», aclararon a través de su cuenta de Twitter. «Aprovechamos para rendirle homenaje por tantos momentos maravillosos que nos ha brindado a lo largo de estos años», terminaba el mensaje.