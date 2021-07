El pasado jueves 1 de julio, ‘Pasapalabra’ vivió un momento histórico, el icónico concursante, Pablo Díaz, se alzó con el ansiado bote millonario de 1.828.000 euros. Tras completar un rosco de infarto, el concursante canario pasó a formar parte de la historia del mítico programa de Antena 3. Muchas fueron las emociones que se vivieron ese día, tantas que culminaron con el paso de Pablo como invitado especial de ‘El Hormiguero’.

Antes de llevarse el premio, el concursante había prometido que si alguna vez lo ganaba se sometería a un cambio de look. Dicho y hecho, a través de sus redes sociales el tinerfeño ha sorprendido a todos sus seguidores con el nuevo tono de color de su pelo. Un cambio radical que no ha pasado desapercibido y con el que Pablo ha cumplido su palabra.

A pesar de que su objetivo en un principio era teñirse el pelo de rosa, no lo ha podido hacer debido a que no quedaba tinte de ese color. Sin embargo, este pequeño inconveniente no le ha parado los pies a Pablo Díaz y ha ido a por todas con el tinte de color azul. Un proceso que ha compartido a través de las historias de su cuenta de Instagram y donde se ha mostrado muy satisfecho con el resultado.

«Este ha sido el resultado final, espero que os guste», comentaba el ganador del bote millonario. Sus seguidores no han dudado en comentarle que le queda «fenomenal» el cambio y los memes del proceso no se han hecho de esperar. Y es que, con el color representativo de ‘Pasapalabra’ Pablo Díaz ha culminado una etapa inolvidable que le ha traído mucho éxitos.