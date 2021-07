El día 1 de julio de 2021 pasará a ser una de las fechas más importantes de la historia de ‘Pasapalabra’ a nivel mundial, ya que Pablo Díaz ha conseguido ganar el bote del programa tras más de un año participando. El música se embolsará 1.828.000 euros, aunque buena parte del premio irá a parar a las arcas del Estado.

Desde que el concurso llegase a Antena 3 en pleno confinamiento, el canario ha sido, junto a Roberto Leal, la persona que más minutos a ocupado en pantalla. Más de 250 programas han pasado desde que llegase por primera vez al plató en pasado 26 de junio del año 2020.

Esto supone todo un récord, ya que es el concursante más veterano del programa a nivel mundial. En lo que al dinero se refiere, el bote que se lleva es el tercero más alto de la historia, siendo especial para la cadena de San Sebastián de los Reyes, ya que alrededor de él ha conseguido crear un acontecimiento.

La principal cadena de Atresmedia ha dejado claro en varias ocasiones que sabe crear expectación entorno a este tipo de momentos, ya lo demostró con ‘Los Lobos’ de ‘Boom’, a los que también dedicó una tarde especial en su despedida. De ahí que la tarde y noche de este jueves estuviese marcada en el calendario por millones de españoles.

‘Pasapalabra’ vivía una tarde tranquila con el ya habitual duelo entre Pablo Díaz y Javier Dávila, aunque el esperado premio no llegaba al final del programa, al filo de las 21 horas. La cadena había preparado un especial que se emitió a las 22:00 h, coincidiendo con el horario de máxima audiencia.

En ese programa llegaría el momento que desde hace más de una semana hemos podido ver en las promociones de Antena 3. Pablo hiperventilando después de que Roberto Leal le lea el enunciado de la letra X. Con esa imagen hemos vivido en los últimos días, aunque ya sabemos que esa letra le ha servido para convertirse en millonario.

Minutos más tarde de convertirse en un mito de ‘Pasapalabra’, el violinista será el protagonista absoluto de una edición también especial de ‘El hormiguero’, que dará comienzo a las 23 h, hora a la que normalmente suele finalizar. De esta manera conoceremos un poco más al flamante ganador.

El gran damnificado de la victoria de Pablo Díaz en ‘El rosco’ será Javier Dávila. El salmantino, aunque afincado en Santander desde hace años, tendrá que abandonar también el programa, algo que es una de las normas del programa.

Aunque se despida, no quiere decir que no pueda volver, ya que esta no ha sido su primera vez en el concurso, ya participó en él en su época en Telecinco.