Tras varios días de incertidumbre, por fin ‘El Hormiguero’ ha revelado el nombre del invitado especial del próximo jueves 1 de julio. Y es que, los rumores se han confirmado y oficialmente el invitado especial será nada más y nada menos que Pablo Díaz, el icónico concursante de ‘Pasapalabra’ que tanto ha dado qué hablar. Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa y cuyas teorías ya empiezan a rondar.

«¿Por qué va a venir Pablo Díaz? ¡Lógica! ¿Por qué va a venir? No se puede decir… Aquí no paramos de no decir las cosas y luego… «, declaraba Pablo Motos emocionado dejando caer que posiblemente la razón de que el concursante acuda a ‘El Hormiguero’ es porque podría ganar el bote millonario del Rosco de ‘Pasapalabra’.

«Se va a cambiar de concurso a ‘¡Boom!’, bromearon por su parte Trancas y Barrancas. «Pasará un acontecimiento gordo y lo veremos el jueves», anunciaba el presentador en horario prime time. Palabras con las que insinuaba que hay muchísimas posibilidades de que Pablo Díaz se lleve el bote de los 2 millones de euros. Tal es el acontecimiento en la cadena que incluso el mismo jueves habrá programa doble de ‘Pasapalabra’.

La primera parte será emitida en su horario habitual de 20:00 a 21:00 horas y la segunda tendrá lugar tras el informativo que presenta Vicente Vallés y Esther Vaquero. Por lo tanto, se cumple otro acontecimiento histórico en la cadena. Y es que ‘El Hormiguero’ retrasará su horario de emisión por primera vez en historia para recibir a Pablo Díaz como invitado sorpresa. Antena 3 ya lo ha dejado caer en sus redes sociales y ahora el propio Pablo Motos también. ¿Se llevará Pablo Díaz el bote millonario? Muy pronto lo descubriremos.