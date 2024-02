«No me lo puedo creer»: una letra decide el duelo de Moisés y Óscar en el Rosco de ‘Pasapalabra’

Moisés y Óscar siguen protagonizando grandes momentos en Pasapalabra. El popular show de las letras presentado por Roberto Leal sigue conquistando a la audiencia tarde tras tarde, y las cifras lo demuestran. Pues, todo parece que cada vez falta menos para que uno de los dos concursantes se lleve a casa el ansiado bote.

En el programa del pasado miércoles 31 de enero, los espectadores fueron testigos de como ambos concursantes protagonizaron uno de los duelos más ajustados de la historia. ¿El motivo? Solamente les diferenció una sola letra en la victoria del Rosco. ¡Esto es lo que sucedió!

Para nadie es un secreto que Óscar ha estado teniendo una buena racha en el Rosco de Pasapalabra. Siempre muy cauto en sus respuestas, el participante tuvo que acelerar su ritmo tras ser testigo de como Moisés sumaba 18 aciertos en su primera vuelta. Una primera toma de contacto con la prueba que ya comenzaba a reflejar que venía pisando fuerte.

De esta manera, el jugador dio lo mejor de sí mismo y logró varios aciertos, superando así a su contrincante. Una jugada muy acertada donde pudo rozar con sus dedos el millonario bote de 1.408.000 euros. Sin embargo, y para sorpresa de todos, Óscar decidió plantarse con 23 aciertos, dejando el listón muy alto a Moisés.

Sin miedo, el riojano intentó acercarse al numero de aciertos de Óscar. De esta manera, logró sumar un total de 21 palabras correctas. Pero, desafortunadamente, cuando intentó llegar al empate terminó cometiendo un error garrafal. Una equivocación que terminó inclinando la balanza hacia un solo ganador.

😯 ¡@oldgarcia se ha quedado a tan solo dos palabras de conseguir el bote! 🪑 Volvemos mañana con silla azul a las 20 h en @antena3com. 💙 Gracias por acompañarnos una tarde más desde casa. #Pasapalabra947 ▶️ En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/Z5i4pD4dwy — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 31, 2024

Moisés en Pasapalabra: «No me lo puedo creer, otra vez por una letra»

El concursante necesitaba tan solo dos aciertos para superar a su contrincante, pero no logró su objetivo. Al ser consciente de su fallo, Moisés no pudo evitar lamentarse por su mala suerte. «No me lo puedo creer, otra vez por una letra», exclamó en el plató.

El concursante no está atravesando su mejor racha en el programa de Antena 3, pero eso no le impide seguir intentándolo. Ahora, Moisés tendrá que volver a defender su plaza en la silla si quiere seguir continuando en el show televisivo.

En redes sociales están viviendo la lucha por el bote entre Óscar y Moisés con mucha emoción. Por ello, duelos tan ajustados e intensos como el de la pasada tarde no pasan desapercibidos para nadie. Sin lugar a duda, el programa de este jueves 1 de febrero se presenta muy emocionante. ¡No te lo puedes perder!