«Sabes que esto queda grabado»: Roberto Leal, contundente con Óscar Díaz en ‘Pasapalabra’

Moisés Laguardia y Óscar Díaz siguen protagonizando una enorme batalla cada tarde en su lucha por conseguir el premio del Rosco final de Pasapalabra, pero también hay tiempo para momentos menos tensos. Es lo que le ocurrió a Díaz en la mítica Pista musical cuando se dejó llevar por el poder de la música.

Los concursantes no tardaron en descubrir que la canción que sonaba era el éxito She drives me crazy de Fine young cannibals, siendo el madrileño el que estuvo más rápido con el pulsador. Al ser una de las canciones más conocidas de los años 80 no dudó en animarse a cantar: «Esto requiere un falsete vergonzoso».

Instantes después de lanzar esa frase se ha dado cuenta de que tenía que cantar de una manera que seguro que iba a levantar las risas en plató y a los espectadores, por lo que se arrepintió rápido: «Casi que no, me he venido muy arriba».

Pese a las dudas los invitados y Roberto Leal han conseguido que se lanzase a cantar y, efectivamente, levantando las risas en el plató de Pasapalabra. «Sabes que esto se queda grabado y en las redes», la ha recordado el presentador tras su actuación para el recuerdo. No es la primera vez que los espectadores le han visto cantar así, ya en semanas anteriores se atrevió con una de las canciones del grupo Bee Gees.

Esos segundos conseguidos en la prueba fueron valiosos para el Rosco, donde Óscar se ha plantado con 21 aciertos y cero fallos gracias a su estrategia de no arriesgar. Moisés, por su parte, no ha dudado en lanzarse a por el bote, pero se ha conformado con 22 aciertos y un fallo, por lo que no ha podido llevarse el 1.204.000 de euros que ya se acumulan en el marcador.