‘Pasapalabra’: el complicado momento en el que se encuentra Orestes tras perder el Bote

La pasada semana los espectadores de Pasapalabra fueron testigos de un nuevo hecho histórico en el concurso. Rafa Castaño hizo pleno y se llevó el ansiado bote millonario del programa. Un logro con el que derrotó a su mayor rival, Orestes Barbero.

El triunfo de Rafa hizo que todos los ojos se centraran en él, dejando a Orestes en un segundo plano. Desde entonces, ambos participantes se han mantenido alejados del foco público. Por ello, Luis de Lama, amigo de Orestes y exconcursante de Pasapalabra, ha hablado en exclusiva con el programa de Espejo Público para contar cómo se encuentra el joven tras la gran final.

💰 2.272.000 EUROS 💰 Así ha sido el momento en el que @Rafael_Castano se hace con el mayor bote de la historia de #Pasapalabra. ¡ENHORABUENA, Rafa! 💙 Puedes verlo al completo aquí. ▶️ https://t.co/3NrHbhYSrs#PasapalabraBote pic.twitter.com/hM9yyxlNZK — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 17, 2023

Orestes se ha mantenido alejado por completo de cualquier medio, estando casi en ‘paradero desconocido’. Por ello, Susanna Griso ha querido saber qué ha sido del exconcursante. «Queremos saber también cómo se siente Orestes, tras no haberse llevado ‘El Bote’ de Pasapalabra. Está muy desanimado», comenzaba diciendo Luis de Lama.

Unas palabras que fueron proyectadas a través de un video donde Lama comentaba que Orestes pensaba mucho en las palabras que había tenido en numerosas ocasiones, pero que no aprovechó para llevarse el gran bote. «Pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho…», explicaba el exconcursante, admitiendo que se encontraba muy desanimado.

«Entonces estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque sino, nos vamos a volver locos», comentaba Luis de Lama. «Pero, la verdad es que es normal que se sienta así, porque 7 años estudiando y teniéndolo ahí porque lo ha tocado varias veces…», señalaba. «Él se ha quedado a una palabra que se sabía, así que ha estado muy cerca, mucho más de lo que lo he estado yo», concluyó.