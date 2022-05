Hace unas semanas, Pablo Alborán visitó el conocido programa de Movistar+ presentado por David Broncano, ‘La Resistencia’. Lo cierto es que la visita dio para mucho. Y es que, Pablo Alborán compuso una canción al programa, aunque él tampoco regresó a casa con las manos vacías.

Tras haberse declarado fan incondicional de la actriz Candela Peña, el intérprete de ‘Solamente Tú’ tuvo la oportunidad de conocerla en persona, ya que era la segunda invitada del programa: “Me he visto todas tus películas, me creo todo lo que haces, me enamoro y me encantas toda. Me flipas”. Seguidamente, Jorge Pone le dio el regalo del programa. Se trataba de un gran boj, que le entregó asegurando que había recreado su rostro en el arbusto, aunque instantes más tardes, se dio a conocer que fue el mismo que se le había hecho a Alejandro Sanz en su visita, y el cual no se llevó.

Sin embargo Pablo Alborán, amante de la naturaleza, aseguró que se lo llevaría a su casa, acompañado de la gran maceta que lo mantenía. Y aunque parezca mentira, así lo ha hecho. El artista nos ha mostrado a través de sus redes sociales, que había cumplido con su parte de la promesa, posando con la planta en su casa. “Boj plantado. ¡Cumplo siempre mis promesas!” destacaba el artista mencionando al presentador y a la cuenta del programa en Twitter.

Esta publicación ha causado auténtico revuelo en las redes sociales. En algunas respuestas al tweet, podemos encontrar infinidad de memes al respecto. Aunque también una inesperada respuesta por parte de la madre de Cepeda, Encarnación Fernández, que reaccionó a la publicación del malagueño de una curiosa forma. Y es que procedió a darle consejos para cuidar este tipo de plantas: “Ahora tienes que vigilarlo mucho. Hay una larva que los seca. En Galicia hay muchos pazos con setos de boj que tenían cientos de años y se han secado”.