Pablo Alborán se ha visto obligado a posponer sus dos próximos conciertos de la gira de teatros que está realizando. Uno de ellos, iba a tener lugar este miércoles 27 de abril, y el otro este jueves 28, ambos en Zaragoza. Debido a una afección afección en la garganta, el malagueño no podrá reunirse con su público.

Con todo el dolor de su corazón, el artista malagueño ha informado de ello a través de las redes sociales. Sin embargo, a la misma vez ha anunciado que ambos conciertos ya han sido reprogramados en nuevas fechas. De esta forma, será el mes que viene cuando actúe en Zaragoza.

Tal y como él mismo explica en la misma publicación, ha sido el equipo médico que le está tratando quien le ha prescrito reposo absoluto de su voz. Y aunque lo ha intentado hasta el último momento, finalmente se ha visto obligado a aplazar los dos conciertos, siguiendo las indicaciones de su médico.

«Familia, estoy muy muy triste. He intentado seguir adelante y no posponer los conciertos en Zaragoza de hoy y mañana, pero el médico me ha recomendado reposo absoluto», ha escrito el compositor en sus redes sociales. «Me da mucha rabia no haber podido avisar antes», añadía. «Siento muchísimo las molestias. Lo siento mucho», concluía el artista.

Sus seguidores no han tardado en enviarle mensajes de cariño y deseando que se recupere pronto. De esta forma, los conciertos de Pablo Alborán en Zaragoza programados para estos días 27 y 28 de abril en el Auditorio Sala Mozart, se posponen a los días 29 y 30 de mayo.

Por otro lado, las entradas para ambos conciertos de Zaragoza serán válidas para las nuevas fechas. De la misma manera que todos aquellos que prefieran el reembolso de las mismas, podrán solicitarlo, tal y como ha informado el propio artista.